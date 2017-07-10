Якутия может превратиться в пустыню
Вечная мерзлота

Вечная мерзлота

По мнению ученых, к этому может привести глобальное потепление.

Без вечной мерзлоты Якутия превратится в безжизненную пустыню. На первый взгляд, такое утверждение кажется абсурдным. Но ученые уверены, что толщи подземных льдов отнюдь не вечны и с приходом глобального потепления могут растаять.

Заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Шепелев комментирует, что вечная мерзлота не только позволяет строить дома, промышленные предприятия и дороги, но и сохраняет воду на поверхности.

И если вечная мерзлота растает и осадки уйдут вглубь, то Якутия в итоге превратится в безжизненную пустыню. «Мы знаем о том, что в Якутии 620 тысяч озер, 700 тысяч рек длиной более 10 км. Но абсолютно не задумываемся, благодаря чему мы все это имеем.

При норме осадков 230-250 мм в год они бы просто уходили сквозь землю, если бы не вечная мерзлота под ней», - говорит он. Ученые все чаще бьют тревогу: пугающее глобальное потепление не может не сказываться на вечной мерзлоте. Так, только за последние 40 лет среднегодовая температура в Якутии повысилась на 2,7 градуса.

Британские ученые утверждают, что мерзлота в Сибири полностью исчезнет уже к 2020 году, другие оттягивают срок до 2050 года. Если учесть, что площадь «холода» России составляет 65 %, будущее у нашей страны незавидное. Однако на это счет есть и другие мнения. В СО РАН уверены, что вечная мерзлота способна восстанавливаться.

«Наш институт сидит на вечной мерзлоте, под нами 300 метров холода», - добавляет Виктор Шепелев. «И судя по нашим многолетним наблюдениям, мерзлота вовсе не собирается таять, а уж тем более - полностью исчезать. Хотя среднегодовая температура и выросла на планете за 100 лет на 0,76 C, серьезных изменений в состоянии вечной мерзлоты мы не видим.

Достаточно одного холодного года, чтобы весь эффект потепления нивелировался. Дело в том, что потенциал холода, аккумулированный в мерзлоте, огромен. Нужно колоссальное тепловое воздействие, чтобы его хотя бы немного вывести из равновесия. Пока ничего подобного ученые не фиксируют».

В то же время Шепелев признает, что в ряде регионов на юге Сибири, например в Читинской и Иркутской областях, мерзлота немного отступает. Но это, по его мнению, скорее всего, связано даже не с потеплением, а с большим количеством осадков, которые выпадают в дождливый период и подмывают мерзлоту. 

Директор Института мерзлотоведения Михаил Железняк обеспокоен тем, что любые изменения в вечной мерзлоте отражаются на построенных объектах. Согласно анализу аварийных ситуаций, возникавших на каменных жилых домах в Якутии, ежегодно происходит до трех событий, последствиями которых является снижение устойчивости вплоть до частичных обрушений.

При этом основная причина потери устойчивости фундамента - «растепление» мерзлого основания. «Сегодня перед учеными стоит несколько главных задач», - говорит Железняк, - «И в первую очередь, это сбор информации о состоянии подземных, тысячелетиями нетающих льдов, - создание мониторинговой сети состояния вечномерзлых грунтов. Без этих подробных данных о состоянии вечной мерзлоты нельзя сделать прогноз, как она себя будет вести дальше.

Все наши сооружения, как правило, рассчитываются на 100-150 лет эксплуатации. Удивительно, но строительные нормативы зачастую вовсе не учитывают особенности вечной мерзлоты. В результате дороги у нас прокладывают лишь с учетом климатического районирования, упуская инженерно-геологические условия».  

В более глобальных планах ученых, подчеркивает Железняк -  создание специального закона о защите вечной мерзлоты.

Несколько успокоило предположение ученых о том, что после 2016-2018 г.г. десятилетие потепления сменится на новое глобальное похолодание. До ледникового периода дело вроде не должно дойти, но и земля под ногами таять перестанет.

Впрочем, как отметили ученые, эти данные основаны лишь на математическом анализе имеющихся наблюдений. Насколько он окажется верным, покажет будущее. 

Теги:
Места: Россия
События: наука
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