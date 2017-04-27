Вперед за новыми инсайтами!
Synergy Insight Forum / фото организаторов

Synergy Insight Forum / фото организаторов

Школа бизнеса «Синергия» организовала и успешно провела главное национальное бизнес-событие «Synergy Insight Forum»

На организованное Школой бизнеса в Крокус Сити Холл пожаловало порядка шести с половиной тысяч человек, а модератором события стал известный российский шоумен Иван Ургант.

На форуме выступили двадцать пять спикеров, в числе которых самый титулованный бизнес-тренер в России Радислав Гандапас,  маркетолог № 1 в стране Игорь Манн, бизнес-практик Руслан Татунашвили, известный адвокат и телеведущий Павел Астахов и многие другие известные бизнесмены, инвесторы и эксперты. Все спикеры отразили разнообразные ключевые темы в сфере бизнеса и маркетинга, уложившись в тридцать минут времени. Такой интенсивный формат позволил аудитории получить максимум знаний и вдохновения от выступающих ораторов. Григорий Аветов (ректор Школы Бизнеса «Синергия») о концепции форума: «Управленческое мастерство, тайм-менеджмент, лидерство, личная эффективность, HR-технологии, переговоры — на форуме вы сможете погрузиться в каждую из этих областей. Наши спикеры усиленно готовятся к событию, чтобы дать вам максимум знаний за минимальное время».

Казалось бы, бизнес — дело серьезное, но харизматичные участники форума не давали скучать и постоянно взаимодействовали со зрителями: приглашали на сцену участвовать в мини-тренингах, спускались в зал, чтобы пообщаться с публикой и даже рассказывали анекдоты. Никто не остался равнодушным: «Синергия» пригласила выступить действительно самых лучших профессионалов своего дела. Благодаря им, в Крокусе в течение двух дней не смолкал смех и аплодисменты аудитории.

В перерыве между выступлениями ораторов, на сцене Крокус Сити Холла прошло торжественное награждение участников  всероссийского конкурса: «Экономист года 2016». Лучшие экономисты страны получили свои заслуженные призы и награды из рук директора института экономики РАН  и по совместительству одного из членов экспертного совета конкурса — Гринберга Руслана Семеновича.

Так же участникам мероприятия доступно официальное приложение  «Synergy Friends», с помощью которого можно публиковать фотографии, регистрироваться на семинарах и онлайн-коучингах, а также участвовать в опросах и обсуждениях.

Synergy Insight Forum -это не только занимательные и полезные выступления спикеров, но и отличная площадка  для обмена знаниями и опытом. На форуме люди знакомятся и налаживают деловые связи, тем самым в дальнейшем реализуя новые бизнес-сообщества и проекты.

Если вы бизнесмен и ни разу не посетили форум, организованный школой бизнеса «Синергия», то советую это исправить. Каждый слушатель определенно получил долю мотивации и вдохновения, тем самым повысив свою эффективность и трудоспособность.

Для тех, кто не смог попасть на мероприятия есть возможность посетить 27-28 ноября Synergy Global Forum —  ежегодное событие мирового масштаба, на котором  соберутся лучший  звёздные спикеры, такие как Нассим Талеб,Ник Вуйвич, а также известный всему интернету «Танцующий миллионер» Джанлука Вакки. Вперед за новыми свершениями, уникальными инсайтами(от англ. insight — понимание, озарение, внезапная догадка) и свежими взглядами. И помните: учиться никогда не поздно!

Теги:
Места: Россия
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