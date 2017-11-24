Волк из криптомира

Биржа Zeus может связать рынок реальных ценных бумаг и рынок криптовалют. Акции действительно можно будет купить за биткоин?

Криптовалюты растут, бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, фактически создавая новый рынок. Но у него есть одна проблема, которая отпугивает деятелей рынка реального: практически никакого контакта новой системы со старой нет. Причем проблема эта стоит не только перед теми, кто работает в классических финансовых реалиях, но и перед уже сформировавшимся криптосообществом.

Решить все проблемы разом планируют создатели криптобиржи Zeus. Ее позиционируют как связующее звено между реальным финансовым рынком акций, облигаций и валют с рынком криптоактивов. Авторы проекта говорят, что аналогов такой платформы в настоящее время нет, что делает проект особенно интересным.

Как все это работает?

Основная идея заключается в продаже финансовых активов реального рынка (в начале речь идет об акциях и валютах, в планах – облигации и фьючерсы) за криптовалюту. Но напрямую это делать нельзя. Для решения этой проблемы в США был зарегистрирован брокер, имеющий все необходимые лицензии для работы на бирже.

Далее предполагается брать у классических инвесторов акции на длительное хранение. Под эти акции будет выпущен токен – аналог реально существующей акции. То есть, если инвестор размещает в Zeus 10 своих реальных акций Apple (AAPL), то платформа выпустит 10 токенов CAAPL, обеспеченных реальными акциями.

И уже криптоинвесторы покупают за криптовалюту эти токены. Создатели обещают, что курс токенов будет полностью повторять курс реальных акций на фондовой бирже.

Реальные акции отдаются на хранение брокеру на определенное время, заранее оговоренное в договоре. Авторы обещают, что определенный процент акций, хранящихся у них, не будет выпущен на торги в виде токенов. Нужно это для того, чтобы обеспечить уже выпущенные токены в случае, если хозяин акций по каким-то причинам решит забрать свои бумаги.

Для работы на криптобирже создан специальный терминал. Принципы работы полностью совпадают с реальной биржей. Цена на акцию формируется через спрос и предложение, есть классический «стакан» цен. То есть опыт классической биржи полностью перенесен на новую платформу, так что у уже состоявшихся на реальных торгах инвесторов не должно возникнуть сложностей с инструментами работы системы.

Кому выгодно участвовать в Zeus?

Как уверяют создатели, выгодно всем. Для инвесторов это возможность торговать на рынке акций используя биткоины. Это важно для людей, которые хотят оставаться анонимными: на бирже не нужно проходить сложную регистрацию с предоставлением всех персональных данных. При этом в системе порог входа снижен – начать можно с самых маленьких сумм. А комиссионные, которые берет биржа, ниже стандартных – 0,15%.

Для владельцев акций выгода в дополнительном доходе и спасении от рисков. Биржа будет выплачивать им процент от своей комиссии. Это даст дополнительный доход при росте курса акций и снизит убыток при их падении. Кроме того, владельцы бумаг будут получать свои обычные дивиденды от компании.

А на что существует сама биржа?

Биржа существует, в основном, на комиссию от сделок. Это 0,15% от каждой проведенной на ней сделки.

Кроме того, так как Zeus полностью повторяет классическую биржу, инвесторам предоставляется «плечо» - кредит на проведение сделки с бумагами. И это тоже часть дохода биржи.

Также Zeus планирует продавать свой API другим криптобиржам для соединения.

Система действительно работает?

Сейчас для Zeus только зарегистрировали брокера-дилера в США. Открытие биржи планируется на апрель 2018 года. Тогда и можно будет говорить об успешности проекта. Но создатели говорят, что они видят большой интерес к проекту, как со стороны инвесторов, так и со стороны реальных трейдеров. И это неудивительно, ведь сейчас Zeus представлен практически на всех крупнейших выставках, посвященных технологиям. Это значит, что у проекта есть хорошая перспектива «выстрелить».

Будь на Олимпе! Работай с криптобиржей Zeus!

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