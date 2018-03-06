Владимир Соловьев о том, какие компетенции нужны лидеру

Одним из партнеров нашей компании является компания Сбербанк России. Совсем недавно они совместно с Boston consulting Group провели серьёзные исследования по поводу того, какие компетенции будут востребованы в будущем. В результате исследований было создана Целевая модель компетенций 2025. Компетенции в этой модели условно разделены на три большие группы. Когнитивные, социально-поведенческие, и цифровые компетенций. Всего более 30 компетенций.

В этой статье я хотел бы остановиться на тех из них, которые на мой взгляд является максимально полезными для лидеров будущего.

Учитывая, то что лидерство - это способность достигать цели усилиями команды, одновременно решая задачи по ее развитию, сплочению и мотивации. Я хотел бы обратить Ваше внимание на пять компетенций, из целевой модели компетенций 2025, которые оказывают на эту способность максимальное влияние:

Постановка задач и формулирование целей, Настойчивость в их достижении целей Этичность Ответственность Креативность в том числе способность видеть новые возможности

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