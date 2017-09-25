Витамин В1 поможет вылечить черепно-мозговые травмы
Витамин В1 поможет вылечить черепно-мозговые травмы

Ученые обнаружили, что введение витамина В1 помогает мозгу восстановить свои функции при черепно-мозговой травме

Сотрудники НИИ Физико-химической биологии (ФХБ) имени А.Н. Белозерского и факультета Биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили, что введение витамина В1 при черепно-мозговой травме помогает мозгу восстановить свои функции.

Черепно-мозговые травмы приводят к физическим, психологическим, когнитивным (расстройство личности) повреждениям, а нередко и к инвалидности. На самом деле все эти разрушительные процессы запускаются нарушением функций митохондрий — особых органоидов клетки.

Именно митохондрии отвечают за окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для разных процессов в отдельной взятой клетке, группе клеток и организме в целом. Однако ученые ещё не разгадали механизмы поражения митохондрий в той степени, которая бы позволила предложить эффективные стратегии для лечения.

«В своей работе мы впервые показали, что черепно-мозговая травма вызывает в митохондриях коры головного мозга дисфункцию митохондриального полиферментного комплекса 2-оксоглутарат-дегидрогеназы (его молекулы ускоряют химические реакции в живых организмах). Более того, мы предотвратили эту дисфункцию инъекциями высоких доз витамина В1 (тиамина), который является физиологическим активатором этого комплекса», — рассказали авторы статьи, ведущий научный сотрудник отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ, доктор химических наук Виктория Буник и аспирант факультета Биоинженерии и биоинформатики МГУ Гарик Мкртчян.

На протяжении многих лет эти учёные разрабатывают идею о ведущей роли фермента 2-оксоглутарат-дегидрогеназы в патологиях мозга. Они уже предложили ряд регуляторов этого фермента, которые могут быть использованы для коррекции патологических состояний.

«Поскольку тиамин широко распространён, его можно рекомендовать к введению при черепно-мозговой травме в качестве нейропротектора — вещества, предупреждающего повреждение клеток мозга», — заключили ученые.

Считается, что витамин В1 помогает при неврозах, раннем атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни сердца, необходим для нормальной деятельности центральной и периферической нервной систем. Он содержится в хлебе из муки грубого помола, молоке, яйцах, свинине, но больше всего его в кедровых орехах и пивных дрожжах.

Результаты исследования приняты к публикации в журнале Shock.

Теги:
События: наука, здоровье
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