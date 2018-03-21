Вижу всплеск!
Вижу всплеск!

Рождение новой чёрной дыры учёные МГУ посвятили Стивену Хокингу

Телескоп-робот на острове Тенерифе (Испания, Канарские о-ва), входящий в сеть телескопов «Мастер» МГУ имени М.В. Ломоносова, позволил полностью пронаблюдать гамма-всплеск, вызванный коллапсом звезды и образованием на её месте черной дыры.

Обычно телескопу не удается нацелиться на гамма-всплеск достаточно быстро, чтобы проследить процесс увеличения его яркости и получить какую-либо информацию об источнике.

Сами по себе гамма-всплески происходят довольно часто, можно сказать, каждый день. Они сопровождают разные события во Вселенной: столкновение нейтронных звезд либо коллапс массивной звезды, после которого она превращается в нейтронную, кварковую звезду или чёрную дыру. При этом выбрасывается колоссальное количество энергии, в результате телескопы замечают гамма-всплески, даже если породившие их взрывы произошли за миллионы и миллиарды световых лет от Земли. Гамма-всплески продолжаются от миллисекунд до десятков секунд и регистрируются в разных диапазонах.

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Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МГУ
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