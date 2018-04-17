Валерий Драганов: Умная страна – это страна с конкурентной средой

Валерий Гаврилович Драганов — российский политик и бизнесмен, депутат Государственной Думы Российской Федерации в 1999-2011 годах, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук.

Занимая ключевые посты в таможенных органах сначала СССР, а затем и России, принимал участие в разработке новых правил и законодательных форм таможенной политики. С развалом Советского Союза Валерию Драганову удалось не только сохранить таможенную службу России, но и оказать содействие в организации таможенных служб в ряде бывших союзных республик, что позволило заложить основу для экономической интеграции стран.

Спецпроекту «Русской Планеты», изданию «Умная Страна» автор более чем 30 научных трудов по вопросам экономики и права, философии и политики таможенного дела рассказал, что такое умная страна и кто в ней живет.

Умная Страна (УС): На Ваш взгляд, что такое «умная страна»?

Валерий Драганов (ВД): Это очень важный вопрос. Представим себе, что мы живем в обстановке абсолютного многообразия интернета вещей, и все государственные услуги делаются за считанные секунды и минуты, отсутствует коррупция, нет мздоимства. Власть реализует государственные программы в национальных интересах по своему усмотрению, поскольку эту власть ей вручил народ.

Эта же власть реализует повестку для бизнеса и общества не в интересах распределения бюджета в рамках существующего истеблишмента и заинтересованных групп, а потому что воцарилась конкурентная среда. В этой среде и сапожнику, и пекарю, и ученому, и министру, и олигарху, и только начинающему свой бизнес человеку, все ресурсы доступны одинаково, и ни у кого нет преимуществ. Вот это - умная страна.

Можно провести и другую интерпретацию, уже из мира искусств. Умная страна – это самая читающая нация. Умная страна – это самые лучшие фундаментальные исследования. Поэтому, когда мы говорим про умную страну, то говорим про определенный уклад жизни, который в данном случае благоприятен для России. Более того я убежден в том, что в будущем энергетика России уступит место более весомому конкурентному преимуществу – нашей науке и нашей генетически неистребимой способности учиться быстрее и лучше.

УС: Олимпийский принцип науки…

ВД: Олимпийский или спортивный принцип прослеживается и в том, что многие страны встали на старт в одинаковых условиях. США с его огромным ВВП и Япония с его фантастическим технологическим потенциалом, Китай, набирающий обороты, и Европа – «мозги» и интеллект, а также Россия – все встали на старт реализации цифровой эпохи на равных условиях.

В России цифровая повестка возникла несколько лет назад, но это был несколько упрощенный взгляд на цифровизацию. Вот оцифруем ЖКХ и ликвидируем неплатежи, оцифруем здравоохранение и станем лучше лечить. Оцифровка госуслуг – это лишь одна из многих частей понятия цифровизации.

Цифровизация – это перевод в виртуальную плоскость создания процесса услуг и продуктов. Сегодня электромобиль буквально уже наступает на свой аналог с углеводородным топливом. Еще вчера беспилотники считались небезопасными, а сегодня тесты показывают, что после исключения человеческого фактора риски понижаются и, соответственно, повышается безопасность.

То же и с использованием дронов людьми, которых у нас называют «людьми с ограниченными возможностями», а в западной культуре – «людьми с дополнительными потребностями». Допустим, сегодня Рождество, и почему бы не воспользоваться беспилотником, который после нажатия кнопки привезет по нужному адресу рождественский пирог?

Можно бесконечно на эту тему говорить. Разброс понятий, что такое умная страна, очень большой. Наше поколение, которое застало и коммунистический упадок, и иностранное управление и катаклизмы 1990-х, вышло на хорошую траекторию в нулевые годы и, столкнувшись с вызовами нынешнего времени вместе уже с молодым поколением, тоже в строительстве умной страны хочет поучаствовать.

УС: Вопрос как к человеку, который много лет проработал в политике. Происходящее сегодня в цифровой сфере очень похоже на происходящее в России в 1917 году. Когда пришли большевики, они ставили лидеров коммун, а сегодня эти коммуны перешли из реального мира в мир виртуальный. Даже появляются целые направления - инфобизнесмены, - люди, которые имеют маленькие бизнесы, но эти бизнесы начинают расти за счет PR и раскручивания бренда и, соответственно, бизнесмены становятся лидерами онлайн-коммун, за ними миллионы подписчиков. Как на Ваш взгляд можно оценивать это явление, чем оно может быть примечательно для России? Если мы сейчас смотрим на криптомир, то, 60-80% людей, которые идут на ICO и ездят на международные форумы, это выходцы из СССР.

ВД: Нет никакого неокоммунизма и необольшевизма. Тот, кто не имел доступа к ресурсам, это малый бизнес, тот получает возможность конкурировать талантами, идеями и замыслами. Ему не надо искать посредника, тем более из Америки. Крупные корпорации пока на это смотрят отдаленно. Они рассчитывают ежедневно кредитовать по 100 миллионов долларов, перекредитовываются без залогов, какие проблемы? А вот средний бизнес, наука, научно-промышленные образования, бизнес в высокотехнологичном секторе, да и не только у нас, у него вариант опираться только на интеллектуальные ресурсы.

Следующий ресурс – это управление, менеджмент, тогда возникает вопрос, но там же государство. В 1917 году большевики пришли к власти с помощью матросов, в какой-то момент их осенило, что нужно проводить ликбез! Они начали проводить ликбез, и даже чему-то научили матросов, но этого было недостаточно. Сейчас тоже нужен ликбез, но совершенно с другой целью. Не потому что кухарки пришли к власти, у нас во власти люди с хорошим образованием, хорошим знанием ситуации. Вы заметьте, всякое косноязычие, и очень общие рассуждения представителей власти, уровня хоть вице-премьера, хоть министра, уже ушли. Сегодня власть говорит с бизнесом на одном, понятном языке.

Когда-то мускульная сила уступила паровой машине, потом был промышленный рост, потом появились компьютеры, сейчас все идет нормально. Это эволюция (или революция?), потому что всё накрывает, и накрывает хорошо.

УС: В обозначенной концепции умной страны, кто в ней является умным человеком?

ВД: Умный человек – это человек с хорошими знаниями с хорошим жизненным опытом, который может принимать правильные решения, и, если говорить о здравом смысле, то это как раз про умных людей. Их поступки благородные, со слабыми они будут поступать не воинственными методами, а сильным, т.е. верхам будут давать возможность, даже если будут принимать неправильные решения, осмыслить эти решения... Мне кажется, им не будет хватать одной вещи – умения управлять собственной жизнью с помощью цифровых технологий, и для этого нужно учиться, в том числе и умным людям.

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