Умные города
Умные города

Какой будет городская среда будущего и что для этого нужно сделать

Интернет вещей все плотнее входит в жизнь людей. Постоянно появляются новые «умные» устройства, способные подключатся к сети и общаться между собой, что значительно упрощает использование.

На качество жизни людей большое влияние оказывает среда обитания. Поэтому очень важным элементом развития многих мегаполисов мира становится внедрение системы умного города. Так называют внедрение огромного количества современных технологий в городское имущество. Точного перечня технологий, необходимых чтобы называть город «умным» еще нет, потому что разные эксперты по-разному представляют себе четкую концепцию их технологического развития.

Однако, во многих вопросах ученые уже пришли к единому мнению. Так, уже сейчас ясно что неотъемлемой частью любого умного города является развитая система наблюдения за внутренней жизнью. То есть любому современному мегаполису необходимы всевозможные датчики загрязнения окружающей среды, системы контроля за дорожным движением и повсеместное внедрение камер видеонаблюдения.

Полную версию читайте на сайте нашего спецпроекта «Умная страна» 

Теги:
Места: Москва
Персоны: ученые
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