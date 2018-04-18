«Умная страна» представила рекордные проекты
«Умная страна» представила рекордные проекты

Инновационное event-пространство Tesla Place установило сразу два рекорда, попав в Книгу Гиннеса, там же ещё два рекорда установили проекты цифровой платформы «Умная страна»

В минувший вторник, 17 апреля, гости одной из культовых event-площадок Москвы стали свидетелями грандиозного события – здесь было установлено сразу два мировых рекорда для Книги Гиннеса.  Их зафиксировал официальный инспектор, который произвёл замеры, установившие, что именно здесь находится самый большой в мире прямой проекционный экран площадью 2115 м², а также самая большая видеопроекционная поверхность в 6 201 м².  Фото и видео-фиксация рекордов уже в ближайшее время будут направлены в специальный Комитет Книги рекордов Гиннесса.

Одним из ключевых участников события стала цифровая платформа «Умная страна», которая представила гостям события триаду своих самых прорывных проектов. Первый из них - высокотехнологичная компания «Тринити», реализующая концепцию «умного майнинга».  Компания является разработчиком передовых решений для майнинга криптовалют, а представленные на стенде в этот вечер революционные устройства продемонстрировали  самый высокий хешрейт и рекордный по объему майнинг криптовалюты. Оборудование от «Тринити» буквально очаровали гостей вечера – и было чем. Призывно мигающие лампочками компактные майнинг-устройства умещаются на ладони и при этом не могут её обжечь – рабочая температура оборудования составляет, как ни удивительно, 36,6 градусов по Цельсию. И при этом производительность такого устройства превосходит такую в сумме у трёх стандартных ферм. А цена способна приятно удивить искушённого майнера – всего 2000$.

Помимо «Тринити», медиаплатформа «Умная страна» на площадке Tesla Place представила крупнейший агрегатор предложений мебели в дополненной реальности Faradise. Теперь перед заказом понравившегося дивана его можно «примерить» к интерьеру квартиры. При этом изображения исполнены на исключительно высоком уровне – как признались корреспонденту «Русской Планеты» несколько гостей вечера, на виртуальный диван в приложении Faradise так и хочется сесть.

«Умная страна» – это не просто медиаплощадка и не просто акселератор, предоставляющий экспертную поддержку – это настоящий институт развития, который помогает посещать такого рода мероприятия и предоставляющий создателям технологий дополненной реальности такую поддержку, без которой они бы не могли существовать», - отметил разработчик проектов «Faradise» и «Mir X» Анатолий Щербаков.

Мир дополненной реальности гостям также презентовало и мобильное приложение Mir X, которое позволяет на реальные изображения смартфонов и планшетов накладывать специально разработанные стикеры дополненной реальности – памятники мировой архитектуры, спецэффекты, надписи, изображения животных и многие другие, каталог стикеров дополняется и обновляется ежедневно. К слову, их художественное исполнение само по себе можно смело назвать рекордным - чего стоит один средневековый дракон, выпрыгивающий из телефона на зрителей мероприятия.

«Очень интересное приложение с яркими виртуальными образами: красивые животные, архитектурные сооружения, фантастические объекты - полное ощущение их присутствия в нашей реальности, - поделился своим впечатлением инвестор, вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по цифровой интеграции Сергей Ручьёв. -  Думаю, недалёк уже тот день, когда при помощи прорывных технологий мы все сможем их наблюдать и в действующей реальности».

Все присутствующие этим вечером в Tesla Place смогли поучаствовать в конкурсе от Mir X на самое креативное воплощение дополненной реальности в своём гаджете. Победителю же достались два билета на выступление всемирно известного бизнес-тренера Тони Роббинса, которое пройдёт в сентябре в Москве.

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