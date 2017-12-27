«Умная Благотворительность» - делать Добро с умом
«Умная Благотворительность» - делать Добро с умом

В последнее время в России все чаще можно услышать о таком тренде, как «Умная благотворительность»

Компании активно внедряют концепцию корпоративной социальной ответственности в бизнес.

Надо сказать, что российская благотворительность появилась не так давно, около 15-20 лет назад. О ней не было принято говорить в открытую, и считалось, что добро должно совершаться «тихо и без свидетелей».

Переживая разные этапы своего развития, сегодня о благотворительности говорят все чаще, благодаря чему удается привлекать дополнительных участников движения.

«Умная благотворительность» - это некое понимание более грамотного, точного использования ресурсов для решения проблем тех или иных социальных групп.

Это не просто благотворительность ради благотворительности, а эффективное использование ресурсов в первую очередь для решения социальных проблем. Умная благотворительность популяризирует грамотные пути решения проблем общества.

С приближением Нового года многие компании активно участвуют в благотворительности, но, к сожалению, зачастую выделенные бюджеты тратятся впустую. Закупка конфет и игрушек не разрешает основные социальные проблемы, например, в случае посещения детских домов. Такой вид благотворительности только вредит детям-сиротам, оказывая дополнительный вклад в укрепление потребительского отношения к обществу.

«Умную благотворительность» пропагандирует сегодня и международная группа компаний RCG, входящая в десятку крупнейших игроков на рекламном рынке России.

Вот уже более 10 лет сотрудники компании посещают детские дома с целью оказания помощи их воспитанникам. И за многие годы данная практика стала для компании чем-то большим, чем новогодняя корпоративная традиция.

«Каждый год для корпоративной поездки в декабре мы выбирали детский дом. Помимо непосредственной помощи детским домам и подарков для детей, мы привозили воспитанникам символы наступающего года, кисти, краски», - рассказывает руководитель отдела Special Projects Группы компаний RCG Ольга Ломова.

«И вместе с ребятами с удовольствием расписывали символы наступающего года. Затем полученные шедевры мы использовали как корпоративные подарки для наших партнеров по бизнесу, в то время как запланированный бюджет на приобретение подарков для клиентов направляли на помощь детским домам.   

В 2016 году мы пересмотрели свой подход не только к использованию благотворительного бюджета компании, но и к организации новогодних поездок в детские дома.

Мы познакомились с Благотворительным Фондом «Здесь и сейчас», который является экспертом в области комплексного решения проблемы социальной адаптации детей-сирот в России. И, прислушавшись к их мнению, - решили изменить подходы к реализации внутрикорпоративных благотворительных проектов и выбору Детских Домов»

Надо отметить, что Благотворительный фонд «Здесь и сейчас» был создан в 2005 году людьми, которые неравнодушны к судьбе детей-сирот.

Ежедневно фонд вносит свой вклад в изменение плачевной для нашей страны ситуации, когда в подавляющем большинстве случаев при живых родителях для более 50 000 детей домом стали казенные учреждения: детские дома, дома ребенка, школы-интернаты, приюты и социально-реабилитационные центры.

Проконсультировавшись у специалистов фонда, в 2016 Группа компаний RCG выбрала Петровский Детский Дом в Ярославской. И вместо подарков и самостоятельных догадок о том, что необходимо детскому дому, выясниили у экспертов фонда в деталях о проблемах и задачах данного детского дома, после чего приняли участие в их решении.

«За годы взаимодействия с детьми из детских домов мы убедились, что самое ценное для воспитанников – это их дальнейшая социальная адаптация в обществе.

С этим, по данным исследований, довольно проблематично». Однако та статистика, которая имеется, весьма плачевна, - отмечает представитель компании.

Выходя из детских домов во взрослую жизнь, воспитанники имеют весьма ограниченный социальный опыт, не имеют знаний и навыков, необходимых для вхождения в общество и начала самостоятельной жизни. Отсюда и печальная статистика выживаемости выпускников детских домов и интернатов (возраст – до 30 лет). Так, примерно 40% из них становятся алкоголиками и наркоманами, столько же уходят в криминал, ведут асоциальный образ жизни. Примерно 10% заканчивают жизнь самоубийством и только 10% как-то адаптируются к самостоятельной жизни.

«Проанализировав накопленный RCG опыт, мы решили поделиться своей новогодней традицией со всем миром и подойти к решению проблем сиротства комплексно, запустив социально ориентированный проект - «Крутая штука» в виде символа удачи будущего нового года – эксклюзивные фигурки собаки», - добавляет Ольга.

В итоге «Крутая штука» оказалась просто находкой. Это и решение в отношении классного подарка и простой инструмент добра, который позволяет людям принять участие в умной благотворительности. Часть средств от ее покупки направляется непосредственно на поддержку БФ «Здесь и сейчас».

Наборы для современного творчества «Крутая штука» стали инструментом, с помощью которого каждый желающий может внести свой вклад в решение проблемы социальной адаптации детей-сирот. И она пользуется огромной популярностью!

«Крутая штука» - беспроигрышный подарок ручной работы. Дети с радостью примутся раскрашивать фигурку сами или в компании других детей. А взрослые смогут вспомнить детство, окунувшись в мир творчества. Но самое важное, что такой подарок буквально заряжен на удачу, ведь он несет добро!

«Многие наши партнеры и организации уже давно стали полноценными участниками этого подарочного марафона.

Так, в преддверии Нового года мы приняли участие в многочисленных благотворительных ярмарках, полученная прибыль на которых, направляются в БФ «Здесь и сейчас».

Мы активно занимаемся воплощением в жизнь разнообразных идей по изменению окружающего мира и по организации корпоративной благотворительности.

Кстати, в этом году мы стали сотрудничать с Сообществом слепо-глухих «Ток». В 2017 году керамическая мастерская слепоглухих изготовила партию собачек, - более тысячи штук. Поэтому для нас в 2017 «Крутая штука» стала вдвойне социальным проектом.

Мы открыты к сотрудничеству и считаем, что чем больше людей узнают о нашем проекте, тем больше социально – незащищенных людей мы охватим и сможем им помочь».

Теги:
События: общество
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