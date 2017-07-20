Ученые СПбГУ помогут реабилитировать российские земли
Ученые СПбГУ помогут реабилитировать российские земли

Питерские биологи приступили к реализации проекта, который позволит выработать методы эффективного управления реабилитацией нарушенных земель на территории России.

По словам руководителя исследования профессора СПбГУ Евгения Абакумова, «На данную реабилитацию земель, требующих рекультивации, в целом уходит минимум 30 лет. Наиболее поврежденные почвы без применения необходимых биопрепаратов и удобрений могут не восстановиться и за 100 лет. Поврежденные почвы, не способные к самозарастанию, несут потенциальную угрозу загрязнения близлежащих пахотных угодий и водоемов и требуют рекультивации. Нарушение целостности земель происходит и в ходе горных разработок, когда огромные массивы различных материалов перемешиваются и складируются на поверхности»

По утверждению исследователей, одними из самых проблемных зон являются земли Северо-Запада, нарушенные в результате добычи огнеупорных глин и гранито-гнейсов.

В рамках нового научного проекта биологи СПбГУ планируют оценить скорость и эффективность восстановления микробного сообщества почв в четырех природных зонах - тундре, тайге, лесостепи и степи.

Для восстановления земель крайне важно, какими растениями и микроорганизмами «колонизируется» данная местность. Ведь для эффективного управления процессом рекультивации необходимо правильно подбирать комбинации геологических пород и микроорганизмов.

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, ученым Санкт-Петербургского университета предстоит масштабное исследование, которое позволит получить большой объем уникальных данных, помогающих эффективно управлять ресурсами рекультивации земель и оптимизировать ландшафты территорий.

«Результаты научного проекта, стартовавшего в СПбГУ, дадут четкое понимание того, какие биопрепараты и удобрения требуются для восстановления тех или иных земель и сколько лет необходимо для их реабилитации, - добавляет Евгений Абакумов, - «Эффективность рекультивации зависит прежде всего от исходных свойств отвального субстрата. Породы, которые оказываются на поверхности в результате горных разработок, могут быть кислые или щелочные, глинистые или песчаные, токсичные или же, наоборот, благоприятные», — комментирует он, - все эти полученные данные позволят в дальнейшем реабилитировать земли с максимальным эффектом и при минимальном количестве времени.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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