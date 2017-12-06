Ученые раскрыли тайну блазаров
Ученые раскрыли тайну блазаров

Мощная вспышка о многом рассказала

Исследовав вспышку блазара CTA 102, зафиксированную 28 декабря 2016 года, астрофизики обнаружили, что её амплитуда и продолжительность больше зависят от меняющего своё направление джета. Это струя плазмы, вырывающаяся из центра блазара, где располагается сверхмассивная чёрная дыра.

Блазары — одни из самых высокоэнергетических объектов во Вселенной, активные ядра галактик. Они выдают широкий спектр излучения и испускают релятивистский поток частиц, направленный в сторону Земли. За несколько десятков лет их изучения обнаружилось, что блазары демонстрируют мощную переменность излучения.

Изучение характеристик переменности на разных участках электромагнитного спектра — от жёсткого гамма-излучения до радиоволн — позволяет лучше понять механизм образования излучения, а также физические и кинематические условия как вблизи чёрной дыры, так и в сотнях световых лет от неё.

Особый интерес представляют кратковременные периоды в жизни блазара, когда наблюдаются вспышки, при которых светимость объекта за несколько дней возрастает в сотни раз. Астрономы используют эти моменты как «увеличительное стекло», позволяющее заглянуть в недоступные внутренние области джета.

«Мы обнаружили, что изменения в разных длинах волн происходят не синхронно. Так, во время вспышки CTA 102 в 2012 году радиоизлучение запаздывало относительно оптического, а в 2016 году ситуация была обратной — радиоизлучение предшествовало гигантской вспышке», — рассказал один из участников исследования, заведующий лабораторией Наблюдательной астрофизики Санкт-петербургского университета Валерий Ларионов.

По словам учёного, это свидетельствует о том, что излучение в этих диапазонах возникает в пространственно-разделённых частях джета. Кроме того, сам джет искривлён — в первом приближении он имеет спиралевидную форму —  и постоянно меняет свою ориентацию в пространстве. В те моменты, когда угол между лучом зрения и областью, излучающей в определённой длине волны, минимален, наблюдается максимальное усиление сигнала, которое мы воспринимаем как вспышку. Поэтому по крайней мере у части блазаров основной фактор, определяющий амплитуду и продолжительность вспышек изменения геометрических характеристик джета, а не физических параметров излучающих областей.

Международные наблюдательные проекты, использующие максимальные возможности наземных и космических телескопов, позволят установить истину между конкурирующими теоретическими моделями структуры и физики активных ядер галактик и, в частности, блазаров, считает профессор Ларионов.

Учёные-астрофизики СПбГУ приступили к реализации проекта «Структура и эволюция активных ядер галактик в 2017 году. Основным направлением их работы является многоволновое (от гамма-лучей до радиодиапазона) исследование блазаров, которых уже обнаружено несколько тысяч.

Результаты изучения эпизода в истории блазара CTA 102 проанализированы в статье Blazar spectral variability as explained by a twisting inhomogeneous jet журнала Nature. Наблюдения выполнялись на 39 телескопах 28 обсерваторий 15 стран. В проекте принимали участие астрофизики СПбГУ, Пулковской и Крымской обсерваторий.

Теги:
События: космос, наука
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