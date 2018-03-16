Кошмар на улице Вязовская

Мы вынуждены с малых лет столкиваться с двумя видами страшных снов: ужасами и кошмарами. И, как утверждают специалисты по сну, это далеко не одно и то же.

Ученые отмечают, что свой первый «страшный сон» человек впервые «посмотрит» где-то после двух или трех лет.

Именно в этом возрасте ребенок способен описать образы своих сновидений и выразить, что он при этом чувствовал. Это явление напрямую связано с особенностями психологического развития и в какой – то мере, по словам врачей, видеть страшные сны является нормой, - ведь таким образом человеческий мозг очищается от «дневных» страхов и переживаний.

Но, если страшные сны начинают мучить регулярно, то необходимо обратиться к специалисту.

Ученые уверены, что Ужасы не отражают каких-либо психологических проблем, - их причина чисто биологическая. Это как бы даже и не сон, а скорее нарушение сна.

А вот Кошмары – другое дело. Они не забываются. И, если при ужасе спящий с криками просыпается, то при кошмаре наоборот, бывает трудно проснуться.

Профессор психиатрии из Гарварда Аллан Хобсон комментирует, что если в раннем детстве мы видим лишь бессистемные картинки, то уже в более «зрелом» возрасте, набравшись «жизненного опыта», начинаем сплетать сюжеты, окрашенные впечатлениями и эмоциями прошедшего дня.

И, собственно, от того, какого цвета были эти эмоции, - и будет зависеть «ночная картинка».

По его мнению страх – это самая первая эмоция, которую испытывает человек в своей жизни. Проходящий через родовые пути, он чувствует просто запредельный ужас. Очень часто страхи взрослых в семье передаются детям – этот путь наиболее типичен. Что интересно, многие люди до преклонных лет помнят, что им снилось в детстве, пусть несколько и в видоизмененном виде.

Как правило, кошмары становятся наиболее разнообразными в подростковом возрасте. Не зря в американских фильмах ужасов, как правило, герои – подростки. Разница между детскими и подростковыми кошмарами невелика, она лишь в том, что персонажи становятся более агрессивными и «ярко прописанными».

Психологи советуют родителям с самого раннего возраста поощрять детей рассказывать, что ему приснилось ночью. Можно попросить нарисовать его страшный сон, а потом придумать для него хороший или смешной конец. Ребенок, сны которого внимательно выслушивают, не смеются над его страхами, а помогают от них избавиться, уже не будет бояться.

Кстати, процесс обсуждения снов наиболее развит у племени Сеноев, проживающих в Малайзии.

Сновидение - это центральный аспект их жизни и не случайно, что утро в их доме начинается с конкретного и весьма серьезного вопроса «Что вам приснилось прошедшей ночью?»

Наиболее авторитетные члены семьи подробно расспрашивают близких, как они вели себя во сне и подсказывают, что, по их мнению, было сделано неправильно.

Порой члены семьи идут дальше, - рисуют увиденные во сне картины, работают над костюмами, изображениями, постановкой танцев и даже разучиванием песен, которые они слышали или видели во сне.

Визуализируя и анализируя увиденные образы, они, «силой позитивного мышления», навсегда избавляются от ночных кошмаров и ужасов.

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