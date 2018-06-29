Учеба в цифровом формате

Новые технологии активно внедряются в систему образования и трансформируют ее. Это неотъемлемый этап диджитализации экономики. Но цифровые тренды будут дополнять, а не разрушать традиционные подходы в образовании, считают эксперты.

3-D принтеры и мультитач-дисплеи

Современная система образования была создана в эпоху индустриализации. Она стала, по сути, ответом на появление первых крупных предприятий. Конвейер, большое число рабочих мест, узкая специализация. Академическое образование поощряло учащихся к накоплению большого объема знаний. Однако автоматизация и цифровизация производства, судя по всему, оставит этот подход в прошлом.

В эпоху цифровой экономики работодатели будут требовать от сотрудников, прежде всего, умения мыслить. Благодаря интернету в открытом доступе оказались большие массивы полезных знаний. Студентам надо их не запоминать, а анализировать. Новые учебные программы и технологии должны им в этом помочь.

Большое значение приобретает в цифровую эпоху онлайн-образование. Онлайн-курсы дают слушателям практические навыки. Обучающиеся могут проходить их дистанционно.

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