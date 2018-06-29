Учеба в цифровом формате
Учеба в цифровом формате

Как новые технологии меняют систему образования

Новые технологии активно внедряются в систему образования и трансформируют ее. Это неотъемлемый этап диджитализации экономики. Но цифровые тренды будут дополнять, а не разрушать традиционные подходы в образовании, считают эксперты.

3-D принтеры и мультитач-дисплеи

Современная система образования была создана в эпоху индустриализации. Она стала, по сути, ответом на появление первых крупных предприятий. Конвейер, большое число рабочих мест, узкая специализация. Академическое образование поощряло учащихся к накоплению большого объема знаний. Однако автоматизация и цифровизация производства, судя по всему, оставит этот подход в прошлом.

В эпоху цифровой экономики работодатели будут требовать от сотрудников, прежде всего, умения мыслить. Благодаря интернету в открытом доступе оказались большие массивы полезных знаний. Студентам надо их не запоминать, а анализировать. Новые учебные программы и технологии должны им в этом помочь.

Большое значение приобретает в цифровую эпоху онлайн-образование. Онлайн-курсы дают слушателям практические навыки. Обучающиеся могут проходить их дистанционно.

Полную версию читайте на сайте нашего спецпроекта «Умная страна»

Теги:
События: наука
Электроды против артрита Далее в рубрике Электроды против артритаРазработана новая технология лечения артрита коленного сустава

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО