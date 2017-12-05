Уберём из моря радиацию

Новый эффективный способ извлечения цезия-137 (137Cs) из морской воды разработали учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Цезий-137 — один из самых опасных радиоактивных элементов. В результате аварий на атомных электростанциях (АЭС) он может попасть океан, а затем — в организм человека. В настоящее время существует несколько методик извлечения его из морской воды, но у каждой есть недостатки, – рассказал один из участников исследования, аспирант департамента Ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Эдуард Токарь, — Мы предложили новый способ: на данный момент он является оптимальным и позволяет концентрировать цезий с эффективностью до 99%. Сорбент состоит из природного хитозана из панцирей морских животных (крабов, креветок и других) и вещества ферроцианид никеля-калия, вступая в реакцию с которым цезий образует нерастворимый осадок».

Разработка прошла испытания в ходе океанической экспедиции «ACE Maritime University», организованной Швейцарским полярным институтом (Swiss Polar Institute, SPI). Во время перехода по Атлантическому океану из Бременхафена (Германия) в Кейптаун (ЮАР) аспирант ДВФУ исследовал радиоактивность вод Северного моря, пролива Ла-Манш, Бискайского залива, побережья Африки. С помощью нового сорбента были выявлены места с завышенной радиоактивностью по цезию у берегов Великобритании, у мыса Аг (Франция), к северу от Кейптауна и в других районах. Аналогичные исследования учёные ДВФУ намерены провести во время Тихоокеанской экспедиции, запланированной в 2018 году.

«Большинство строящихся и уже действующих АЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся в прибрежной зоне и используют для прямого охлаждения морскую воду. Это создает опасность выброса радиоактивных веществ в Мировой океан. Поэтому извлечение цезия-137 из воды является важной технологической задачей радиоэкологического мониторинга в регионе», — подчеркнул Эдуард Токарь.

Разработка отмечена дипломом конференции Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Москва).

Исследования проводятся при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ и Российского фонда фундаментальных исследований. Авторами разработки являются сотрудники ШЕН ДВФУ и Института химии ДВО РАН: Эдуард Токарь, Андрей Егорин, Лариса Земскова, Валентин Авраменко, Иван Тананаев. На новую технологию оформляется патент.

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