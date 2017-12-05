Уберём из моря радиацию
Уберём из моря радиацию

Пора избавиться от радиоактивного цезия

Новый эффективный способ извлечения цезия-137 (137Cs) из морской воды разработали учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Цезий-137 — один из самых опасных радиоактивных элементов. В результате аварий на атомных электростанциях (АЭС) он может попасть океан, а затем — в организм человека. В настоящее время существует несколько методик извлечения его из морской воды, но у каждой есть недостатки, – рассказал один из участников исследования, аспирант департамента Ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Эдуард Токарь, — Мы предложили новый способ: на данный момент он является оптимальным и позволяет концентрировать цезий с эффективностью до 99%. Сорбент состоит из природного хитозана из панцирей морских животных (крабов, креветок и других) и вещества ферроцианид никеля-калия, вступая в реакцию с которым цезий образует нерастворимый осадок».

Разработка прошла испытания в ходе океанической экспедиции «ACE Maritime University», организованной Швейцарским полярным институтом (Swiss Polar Institute, SPI). Во время перехода по Атлантическому океану из Бременхафена (Германия) в Кейптаун (ЮАР) аспирант ДВФУ исследовал радиоактивность вод Северного моря, пролива Ла-Манш, Бискайского залива, побережья Африки. С помощью нового сорбента были выявлены места с завышенной радиоактивностью по цезию у берегов Великобритании, у мыса Аг (Франция), к северу от Кейптауна и в других районах. Аналогичные исследования учёные ДВФУ намерены провести во время Тихоокеанской экспедиции, запланированной в 2018 году.

«Большинство строящихся и уже действующих АЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся в прибрежной зоне и используют для прямого охлаждения морскую воду. Это создает опасность выброса радиоактивных веществ в Мировой океан. Поэтому извлечение цезия-137 из воды является важной технологической задачей радиоэкологического мониторинга в регионе», — подчеркнул Эдуард Токарь.

Разработка отмечена дипломом конференции Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Москва).

Исследования проводятся при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ и Российского фонда фундаментальных исследований. Авторами разработки являются сотрудники ШЕН ДВФУ и Института химии ДВО РАН: Эдуард Токарь, Андрей Егорин, Лариса Земскова, Валентин Авраменко, Иван Тананаев. На новую технологию оформляется патент.

Теги:
События: наука
Опасный транзит Далее в рубрике Опасный транзитНайден способ доставки антибиотиков внутрь бактерий Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО