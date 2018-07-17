Как цифровые тренды меняют систему управления персоналом

Бизнес-тренер, HR-консультант Елена Тян: Гонка вооружений на рынке труда в разгаре
Digital HR - что это?
2017 год, по мнению большинства экспертов в области управления персоналом, стал подготовительным перед настоящей цифровой революцией в HR.
И это не удивительно. Согласно многочисленным данным, существует устойчивая взаимосвязь между прибылью и использованием цифровых технологий в практике компаний, а следовательно, есть запрос от акционеров, владельцев бизнеса, руководства.
При этом не нужно подменять понятия автоматизация и цифровизация. Внедрение цифровых технологий в практику бизнеса еще не сделает организацию цифровой, а главное - не обязательно гарантирует прирост прибыли. Цифровизация организации требует комплексного изменения всех бизнес-процессов, отказа от привычных форм управления, изменения корпоративной культуры.
На одном из известных западных HR -порталов спросили евангелистов цифровизации, о том, что же такое Digital HR. Ответов оказалось много и разных.
Вместе с тем совершенно очевидно, что прежние принципы и правила управления человеческим капиталом в цифровой организации работать не будут, а также то, что система управления персоналом должна измениться от принципов до методологии.
Итак, как же трансформируется система управления персоналом в цифровой организации?
Полную версию статьи читайте в авторском блоге Елены Тян, на портале «Умная страна»Далее в рубрике Банк будущего: смарт-контракты и низкие затраты на клирингКак технология блокчейн изменит работу банков
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