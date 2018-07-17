Как цифровые тренды меняют систему управления персоналом

Digital HR - что это?

2017 год, по мнению большинства экспертов в области управления персоналом, стал подготовительным перед настоящей цифровой революцией в HR.

И это не удивительно. Согласно многочисленным данным, существует устойчивая взаимосвязь между прибылью и использованием цифровых технологий в практике компаний, а следовательно, есть запрос от акционеров, владельцев бизнеса, руководства.

При этом не нужно подменять понятия автоматизация и цифровизация. Внедрение цифровых технологий в практику бизнеса еще не сделает организацию цифровой, а главное - не обязательно гарантирует прирост прибыли. Цифровизация организации требует комплексного изменения всех бизнес-процессов, отказа от привычных форм управления, изменения корпоративной культуры.

На одном из известных западных HR -порталов спросили евангелистов цифровизации, о том, что же такое Digital HR. Ответов оказалось много и разных.

Вместе с тем совершенно очевидно, что прежние принципы и правила управления человеческим капиталом в цифровой организации работать не будут, а также то, что система управления персоналом должна измениться от принципов до методологии.

Итак, как же трансформируется система управления персоналом в цифровой организации?

Полную версию статьи читайте в авторском блоге Елены Тян, на портале «Умная страна»

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