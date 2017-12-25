Тренируя память будущего

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали универсальную суперкомпьютерную программу на новом языке Rust. Её можно применять для моделирования многослойных магнитных структур.

Потоки информации с каждым годом стремительно увеличиваются и требуют новых объёмов хранения. Поэтому исследование многослойных магнитных структур привлекает особое внимание учёных Школы естественных наук (ШЕН ДВФУ).

«Чтобы производить численные эксперименты и моделирование для создания новых магнитных структур, мы разработали суперкомпьютерное программное обеспечение. Магнитные структуры очень сложны, поэтому разработанный алгоритм требует вычислительных мощностей суперкомпьютера, и не одного! В работе мы используем суперкомпьютеры ДВФУ, Дальневосточного отделения Российской Академии наук, а недавно получили доступ к суперкомпьютеру МГУ им. М.В. Ломоносова», — сообщил Виталий Капитан, старший преподаватель кафедры Компьютерных систем ШЕН ДВФУ.

Как правило, программисты пишут узкоспециализированые приложения. А учёные ШЕН ДФВУ решили сделать универсальную программу, чтобы можно было быстро менять конфигурации, модули и проверять как можно больше видов магнитных структур. И в частности, предложили использовать новый язык программирования Rust: в результате программа считает быстрее, и код получился чище.

Универсальная программа позволит проводить более точные расчёты и создавать новые технологии записи и хранения информации.

Вдобавок она открыла новые возможности. Например, с её помощью можно вести численные исследования скирмионов — магнитных вихревых структур, в последнее время особенно привлекающих внимание исследователей всего мира, особенно компании IBM, Intel и Samsung.

Результаты исследования представлены в Journal of Nano- and Electronic Physics.

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