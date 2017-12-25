Тренируя память будущего

На Дальнем Востоке разработано уникальное программное обеспечение
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали универсальную суперкомпьютерную программу на новом языке Rust. Её можно применять для моделирования многослойных магнитных структур.
Потоки информации с каждым годом стремительно увеличиваются и требуют новых объёмов хранения. Поэтому исследование многослойных магнитных структур привлекает особое внимание учёных Школы естественных наук (ШЕН ДВФУ).
«Чтобы производить численные эксперименты и моделирование для создания новых магнитных структур, мы разработали суперкомпьютерное программное обеспечение. Магнитные структуры очень сложны, поэтому разработанный алгоритм требует вычислительных мощностей суперкомпьютера, и не одного! В работе мы используем суперкомпьютеры ДВФУ, Дальневосточного отделения Российской Академии наук, а недавно получили доступ к суперкомпьютеру МГУ им. М.В. Ломоносова», — сообщил Виталий Капитан, старший преподаватель кафедры Компьютерных систем ШЕН ДВФУ.
Как правило, программисты пишут узкоспециализированые приложения. А учёные ШЕН ДФВУ решили сделать универсальную программу, чтобы можно было быстро менять конфигурации, модули и проверять как можно больше видов магнитных структур. И в частности, предложили использовать новый язык программирования Rust: в результате программа считает быстрее, и код получился чище.
Универсальная программа позволит проводить более точные расчёты и создавать новые технологии записи и хранения информации.
Вдобавок она открыла новые возможности. Например, с её помощью можно вести численные исследования скирмионов — магнитных вихревых структур, в последнее время особенно привлекающих внимание исследователей всего мира, особенно компании IBM, Intel и Samsung.
Результаты исследования представлены в Journal of Nano- and Electronic Physics.Далее в рубрике Полимер «швейцарский сыр»Изобретён новый материал для доставки лекарств внутрь организма человека Читайте в рубрике «Инновации» Преступный мозгУченые обнаружили, что повреждения мозга толкают людей на криминал
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