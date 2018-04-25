Транспорт будущего
Транспорт будущего

Какие инновации позволят всем пересесть в общественный транспорт

Большинство экспертов сейчас сходится во мнении, говоря о том, что в городе физически не может хватать места для личного транспорта каждого жителя. Постоянное расширение дорог и строительство новых развязок внутри населенных пунктов приводит лишь к ухудшению ситуации. Поэтому правительства развитых городов берут курс на развитие общественного транспорта. В Москве, например, активно ведется транспортная реформа, благодаря которой с 2010 года количество поездок на все видах городского транспорта увеличилось на 49%.

Важно понимать, что общественный транспорт не ограничивается привычными системами, такими как автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Они, конечно, занимают большую долю городского транспорта. Однако сейчас появляются все новые и новые технологии, позволяющие людям ездить по мегаполисам. Мы рассмотрим все виды транспорта, чтобы понять, какие сейчас тренды в этой сфере.

Метро

Главная долгосрочная тенденция развития метро сейчас – поезда без машинистов. Сделать рельсовый транспорт самоуправляемым в технологическом плане намного проще, чем автомобильный – непредвиденных ситуаций случается меньше, а направление движения всегда задано и меняться не может. Кроме того, отказ от профессии машиниста в перспективе значительно снижает затраты на использование метро. Поэтому поезда, которые ездят полностью самостоятельно – не фантастика, а привычная практика для дубайского и парижского метрополитена

Также во многих системах мира ведется работа над улучшением опыта пассажиров. Перехватывающие парковки, интерактивные стенды с информацией, бесплатный WiFi, доступная для людей с ограниченными возможностями среда – все это делает поездку на метро более привлекательной для людей. Кроме того, практически повсеместно модернизируются способы оплаты проезда: вводятся транспортные карты, а турникеты оснащают терминалами для прохода по бесконтактным картам.

Наземный транспорт

Сейчас в наземном транспорте урбанисты отдают приоритет троллейбусу и трамваю. В первую очередь благодаря их экологической чистоте: в загруженном мегаполисе это очень важный критерий. И если провозная способность автобуса и троллейбуса примерно одинаковы, то у трамвая она – еще одно преимущество. Рельсовый транспорт способен возить огромное количество пассажиров, так как всегда можно добавить дополнительные секции. А обособленная система позволяет объезжать пробки, что делает трамвай идеальной альтернативной метрополитена в городах среднего размера.

Но у трамвая и троллейбуса есть один ключевой недостаток: они работают от контактной сети, которую не всегда возможно провести. Поэтому автобусы во многих городах сейчас заменяют на электробусы, работающие от батареи. В Москве, например, по плану правительства, с 2021 года будут закупаться только электробусы. Однако, российские погодные условия не позволяют полноценно использовать этот вид транспорта и полностью решить проблему пока не удалось.

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