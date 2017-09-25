Томские ученые испытали препарат для диагностики рака

В тандеме сотрудников исследовательского ядерного реактора Томского политехнического университета и Томского научно-исследовательского медицинского центра был разработан уникальный радиофармпрепарат для диагностики рака молочной железы.

По сообщению научного сотрудника лаборатории Евгения Нестерова препарат уже прошел доклинические испытания и доказал свою эффективность.

В основе препарата, по словам эксперта, лежит технология производства наночастиц алюминия, в которые внедряются короткоживущие изотопы технеция, способные стать своеобразными «метками» для пораженных раком клеток.

Ценно то, что в ходе МРТ-исследования с использованием данного препарата доктор сможет довольно точно определить количество и место локализации пораженных раком лимфоузлов.

Нестеров отметил, что такой препарат не производится нигде в мире, и что это исключительно томская разработка.

«Мы провели доклинические исследования уникального препарата по диагностике сторожевых лимфоузлов на основе наночастиц алюминия с изотопом технеция», — комментирует ученый.

«Его применение позволит существенно уменьшить объем хирургического вмешательства при раке молочной железы у женщин. Следующим этапом станут клинические исследования препарата.

В данный момент мы ожидаем поддержки со стороны государства, поскольку такие исследования стоят очень дорого» — добавил Нестеров, уточнив, что клинические испытания, которые продлятся не менее двух лет, планируется начать в 2018 году»

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