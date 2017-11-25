Точно случайный

Физики МГУ создали непредсказуемый генератор случайных чисел
В МГУ имени М.В. Ломоносова создан компактный высокоскоростной квантовый генератор случайных чисел.
Последовательности его чисел можно считать истинно случайными, потому что в основе его действия лежат законы релятивистской, а не классической физики. Исследователям удалось оптимально выбрать и сгруппировать фотоотсчёты для исходной последовательности и добиться скорости генерации случайной последовательности со скоростью 64 Мбит/с, 75 Мбит/с и 100 Мбит/с. Сгенерированные последовательности успешно прошли статистические тесты NIST на случайность.
Дело в том, что генераторы случайных чисел обычно основаны либо на математических преобразованиях, либо на измерениях состояния физической системы. Как бы ни были сложны заложенные в принцип их работы математические формулы или физические законы, их последовательности чисел получаются псевдослучайными – теоретически их можно восстановить.
Принцип работы нового генератора из МГУ основан на регистрации квазиоднофотонного излучения матрицей SiPM (Silicon Photo-Multiplier). Этот подход позволяет надёжно достичь пуассоновской статистики фотоотсчётов.
При создании квантовых генераторов случайных чисел принципиально важно иметь математически доказуемый и физически экспериментально проверяемый процесс измерений над системой, из которого генерируется исходная случайная последовательность. Это позволяет быть уверенным, что происхождение случайности действительно имеет квантовую природу.
Исследование проводилось совместно с Академией криптографии Российской Федерации и Институтом физики твёрдого тела РАН. Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.Далее в рубрике Волк из криптомира«Русская Планета» начинает серию обзоров самых интересных проектов в сфере Цифровой экономики Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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