Точно случайный

В МГУ имени М.В. Ломоносова создан компактный высокоскоростной квантовый генератор случайных чисел.

Последовательности его чисел можно считать истинно случайными, потому что в основе его действия лежат законы релятивистской, а не классической физики. Исследователям удалось оптимально выбрать и сгруппировать фотоотсчёты для исходной последовательности и добиться скорости генерации случайной последовательности со скоростью 64 Мбит/с, 75 Мбит/с и 100 Мбит/с. Сгенерированные последовательности успешно прошли статистические тесты NIST на случайность.

Дело в том, что генераторы случайных чисел обычно основаны либо на математических преобразованиях, либо на измерениях состояния физической системы. Как бы ни были сложны заложенные в принцип их работы математические формулы или физические законы, их последовательности чисел получаются псевдослучайными – теоретически их можно восстановить.

Принцип работы нового генератора из МГУ основан на регистрации квазиоднофотонного излучения матрицей SiPM (Silicon Photo-Multiplier). Этот подход позволяет надёжно достичь пуассоновской статистики фотоотсчётов.

При создании квантовых генераторов случайных чисел принципиально важно иметь математически доказуемый и физически экспериментально проверяемый процесс измерений над системой, из которого генерируется исходная случайная последовательность. Это позволяет быть уверенным, что происхождение случайности действительно имеет квантовую природу.

Исследование проводилось совместно с Академией криптографии Российской Федерации и Институтом физики твёрдого тела РАН. Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»