Точно случайный
Квантовый генератор случайных чисел, экспериментальная установка. Источник: Физфак МГУ, лаборатория Квантовых оптических технологий

Квантовый генератор случайных чисел, экспериментальная установка. Источник: Физфак МГУ, лаборатория Квантовых оптических технологий

Физики МГУ создали непредсказуемый генератор случайных чисел

В МГУ имени М.В. Ломоносова создан компактный высокоскоростной квантовый генератор случайных чисел.

Последовательности его чисел можно считать истинно случайными, потому что в основе его действия лежат законы релятивистской, а не классической физики. Исследователям удалось оптимально выбрать и сгруппировать фотоотсчёты для исходной последовательности и добиться скорости генерации случайной последовательности со скоростью 64 Мбит/с, 75 Мбит/с и 100 Мбит/с. Сгенерированные последовательности успешно прошли статистические тесты NIST на случайность.

Дело в том, что генераторы случайных чисел обычно основаны либо на математических преобразованиях, либо на измерениях состояния физической системы. Как бы ни были сложны заложенные в принцип их работы математические формулы или физические законы, их последовательности чисел получаются псевдослучайными – теоретически их можно восстановить.

Принцип работы нового генератора из МГУ основан на регистрации квазиоднофотонного излучения матрицей SiPM (Silicon Photo-Multiplier).  Этот подход позволяет надёжно достичь пуассоновской статистики фотоотсчётов.

При создании квантовых генераторов случайных чисел принципиально важно иметь математически доказуемый и физически экспериментально проверяемый процесс измерений над системой, из которого генерируется исходная случайная последовательность. Это позволяет быть уверенным, что происхождение случайности действительно имеет квантовую природу.

Исследование проводилось совместно с Академией криптографии Российской Федерации и Институтом физики твёрдого тела РАН. Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.

Теги:
События: наука
Волк из криптомира Далее в рубрике Волк из криптомира«Русская Планета» начинает серию обзоров самых интересных проектов в сфере Цифровой экономики Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО