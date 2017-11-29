Все точки над «Ё»

29 ноября в Российской федерации отмечают день появления на свет буквы «ё» — наиболее молодого символа русского алфавита.

О том, как возникла данная буква и почему с её применением так многосложностей, расскажет языковед, главный педагог Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Щеглова.

Изначально звук «о» использовался исключительно после твёрдых согласных, однако потом произошёл переход звука «е» в «о». К примеру, появилось современное произношение текстов мёд и пёс, которые ранее звучали по-другому — [п’эс], [м’эд]. Для обозначения нового звука в письме говорящим по-русски людям потребовалась новая буква.

В обществе долгое время проводились дискуссии о том, как должна выглядеть буква «ё». Предлагались различные виды начертаний, однако большая часть из них были составлены на основе «о» и «е». В результате в российском алфавите зафиксировался символ, представленный княгиней Екатериной Дашковой - председателем Высочайшей Русской академии. 29 ноября 1783 года на одном из заседаний академии Дашкова рекомендовала устанавливать над буквой «е» две точки. Идею княгини поддержал Николай Карамзин, который постоянно применял букву «ё» в собственных печатных изданиях и внёс особый вклад в продвижение нового символа в письме.

Несмотря на то, что буква «ё» официально существует в русском алфавите более 200 лет, её употребление, согласно нормам современного русского языка, остаётся необязательным. По этой причине языковеды и прочие эксперты, неравнодушные к этой букве, ведут нескончаемые дискуссии о необходимости применения «ё» в текстах. Приверженцы обязательного употребления утверждают, что её замена на «е» во многих случаях приводит к неверному чтению фразы, а в некоторых случаях и к неверной трактовке его значения.

Употребление буквы «ё» желательно, к примеру, при разграничении слов «все» и «всё». В академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» определены случаи, когда применение «ё» обязательно. Там написано: «Замена «ё"» на «е» недопустима в изданиях для детей младшего возраста, а также в учебной литературе для детей и иностранцев. Кроме того, букву «ё» всегда следует использовать в именах собственных и в тех случаях, когда есть вероятность неправильного прочтения слова».

Те же, кто выступает за необязательность использования «ё», отмечают, что её начертание нехарактерно для русского письма. Человек должен приложить усилия и потратить дополнительное время для выполнения трёх отдельных действий — написать букву «е» да ещё поставить 2 точки! Именно по этой причине в своё время машинистки выработали привычку заменять «ё» на «е». На большинстве клавиатур печатных машинок литеры «ё» не было, и для постановки этого символа надо было использовать целых 3 клавиши! Пользователи компьютеров тоже редко используют «ё», так как на клавиатуре она расположена далеко от всех букв.

Отметим то, что в российской литературе есть книги, в которых традиционно не принято использовать букву «ё» — это переиздания произведений русских классиков XVIII и XIX столетий. Академик В. В. Виноградов указывал, что мы не знаем, как поэты XIX столетия «слышали» свои стихи: с «е» либо с «ё»! В этом случае читателю не должны навязывать модернизированное с фонетической точки зрения прочтение.

Однако, несмотря на сложное начертание и добровольное употребление, буква «ё» вряд ли пропадет из русского письма. Буква полностью перестаёт использоваться только тогда, когда пропадает звук, который она обозначает (так произошло, к примеру, с буквой «ять»). Положение же буквы «ё» остаётся устойчивым на протяжении всего её существования в русском алфавите, а её статус на сегодняшний день официально закреплён в абсолютно всех справочниках по орфографии.

По подсчётам авторов книги «Два века русской буквы «ё»», около 10 тыс. русских слов содержат букву «ё». Так что в использовании этой буквы есть потребность, и опасаться за её жизнь пока не целесообразно.

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