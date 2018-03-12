Тест на рак без разрешения

Cпециализирующаяся на определении предрасположенности людей к разным болезням американская компания 23andMe наконец получила одобрение Федерального агентства по лекарственным препаратам (Federal Drug Administration, FDA) на генетическое тестирование на рак. Это значит, что она сможет проводить поиск мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (от английского BReast Cancer Suspectibility Gene), связанных с повышенным риском рака груди, яичников и простаты, у всех желающих, даже не имеющих направления от врача.

Компания 23and Me получила своё название по количеству пар хромосом в здоровой ядросодержащей соматической клетке человека. Как заявила генеральный директор компании Энн Уоржики, «Мы считаем, что люди имеют право самостоятельно оценивать свои риски, и потому продолжим развивать профилактический подход к здравоохранению».

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