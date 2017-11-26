Терминатора ждут на кладбище

Осень – скорбная пора, испокон веков навевавшая многим поэтам и писателям, художникам и композиторам мысли о душе и покое, который длится вечно.

Для человека погост является конечным пунктом пребывания на грешной Земле. Стоимость захоронения в Первопрестольной запредельно высока. Да и после нашего ухода остается лишь слабая надежда на продолжение бытия в лучшем мире… Грустно!

Куда более веселой является идея создания «Кладбища для роботов», которая была реализована в «Физтехпарке» (Москва, Долгопрудненское шоссе, 3).

Фото: phystechpark.ru

Первое же погребение, которое состоялось 31 октября 2017 года, превратилось в настоящий праздник, присутствовавшие на котором «порвали не один баян». В этот день хоронили, а точнее — отправляли на переработку для очередной «инновационной инкарнации», робота Московского технологического института, который безвременно «ушел в офф-лайн» при исполнении служебных обязанностей.

По одной из версий, не рассматриваемых сегодня СК РФ, hi tech помощник высшего учебного заведения был некорректно «выключен» одним из студентов заведения, ошибочно принявшим робота за небезызвестную модель Т-1000.

Кадр из фильма «Терминатор-2»

Весело и задорно проводил своего коллегу в не последний путь легендарный робот Алантим, занимающий в Московском технологическом институте с февраля 2015 года должность заместителя заведующего кафедрой робототехники.

Алантим стал первым в истории человечества роботом, который был трудоустроен на такую должность в порядке, не предусмотренном ТК РФ. Торжественно открывая «Кладбище Роботов», Алантим заявил:

«Я очень рад, что роботы занимают все больше места в жизни людей. Они помогают людям и всегда готовы служить. Но даже роботы не вечны. Сегодня вместе с моими друзьями из «Физтехпарка» открываю первое в мире кладбище домашних роботов. Здесь я прощаюсь со своим братом, который несколько недель назад погиб при исполнении от жестоких ударов битой по голове. Ты был хорошим роботом и приносил много пользы своим людям и российской науке. Да примет пространство твой разум».

При этих словах hi tech помощника человечества из глаз многих homo sapiens катились слезы.

Слово на «похоронах» взял продюсер «Битвы роботов» и директор по маркетингу МТИ Андрей Игнатов. Он заверил присутствовавших, что на «Кладбище роботов» будут рады видеть и другие вышедшие из строя технологические разработки, которые отслужили свой век.

Скоро здесь «упокоятся» два боевых робота, которые вернулись в гробу (пардон, в заводской упаковке) с Международного чемпионата по боям роботов FMB World Cup. Недавно он состоялся в КНР. Отстаивая честь отечественной робототехники, они получили несовместимые с дальнейшим функционированием травмы корпуса и головы. Такие дела.

А кроме шуток? По привычке относя вышедшую из строя технику к мусорным бакам, мы изо дня в день совершаем непоправимую ошибку и наносим ущерб нашей экологии. Многие элементы телефонов и телевизоров, домашних пылесосов и электронных игрушек содержат опасные вещества. Ненадлежащее «захоронение» этих устройств убивает окружающую среду. Отравляющие вещества, попав в землю, проникают в грунтовые воды. Какую планету оставим мы нашим детям, если не позаботимся о надлежащей утилизации техники, процедура которой давно отработана на Западе? Стивен Кинг с его буйной фантазией отдыхает.

Сегодня в «Физтехпарке» будут рады видеть любого, кто пожелает красиво проститься с отжившими свой век устройствами и стать гостем уникального технологического хаба Москвы. Специалисты «Физтехпарка» отправят принесенную технику на переработку, дарящую домашним «технопитомцам» новую жизнь.

А что же легендарный Терминатор? Его также готовы будут рады видеть в «наших широтах», когда придет час. Вот только приедет ли?

Далеко.

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