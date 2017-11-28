Теплые скамейки Тюмени

В 2014 году, по инициативе портала городских референдумов «Активный гражданин» 215 746 жителей столицы проголосовали за установку скамеек с подогревом в различных парках и общественных пространствах Москвы.

Не остались в стороне и жители Тюмени. По инициативе «самого активного тюменца» они решили провести такой же опрос в интернете. Из всех проголосовавших - 85% жителей высказались за установку теплых скамеек с возможностью использовать зарядные устройства для мобильных телефонов.

Стоит отметить тот факт, что тема теплых скамеек еще более актуальна для женщин сибирского города - более 90% проголосовали «за».

Ровно через неделю после запуска голосования, городские власти объявили о запуске Умного Парка Ямская Слобода с реализацией данной актуальной инициативы. Большинство уличных скамеек пустуют с первых холодных дней осени. В результате получается, что эта мебель во многих городах не используется шесть месяцев в году. Исправить этот недостаток можно благодаря использованию лавок с подогревом.

Было отмечено, что такие скамейки – не только необычная технология для борьбы с холодом в масштабах всего города, но и уникальный элемент уличного дизайна как, например, в городах Скандинавии и Канады.

Они отвечают всем требованиям технической безопасности и обладают возможностью регулировать уровень температуры, а в Южной Корее уже в десятках городов стоят остановки с теплыми скамейками.

Пожалуй, дальше всех со своей заботой о горожанах, пошли городские власти Исландии, - одной из самых холодных стран в мире. Жители и гости исландской столицы не боятся замерзнуть, гуляя по улицам города. Ведь тротуар там имеет систему естественного подогрева, в которую тепло поступает с горячей водой из термальных источников, которыми славится их маленькая холодная страна.

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