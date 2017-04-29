Телемедицина, инновационные гаджеты и стресс
Телемедицина, инновационные гаджеты и стресс

В отеле «Mercure» 28 апреля прошёл третий ежегодный M-Health Congress ,посвященный инновациям в медицине и здравоохранении.

Организатором мероприятия выступил Smile-Expo−один из лидеров в сфере международного выставочного бизнеса.

Знаете ли вы, что здоровье человека зависит на 10% от доступа к медицинским услугам, на 20% от генетики, также на 20% − от окружающей среды и наибольший показатель − 50% занимает образ жизни. Люди распределяют свои затраты так: 88% отводят медицинским услугам и медикаментам и всего лишь 4% −на поддержание здорового образа жизни.

Такую занимательную статистику ВОЗ привела Гаяне Арутюнян, ведущий архитектор Клиентского центра IBM. Только представьте: если население начнёт уделять больше внимания (и средств!) своему здоровью −правильно питаться, заниматься спортом, отдыхать в санаториях и других оздоровительных учреждениях, то повысится качество жизни и снизятся затраты на лекарства. Это будет выгодное вложение в здоровое будущее!

Интересные факты прозвучали и от других спикеров: Александр Пеньков (руководитель Обучающего центра), Леонид Бугаев (основатель Nordic Agency AB) , а также Эдуард Сегал (руководитель направления по развитию бизнеса и инноваций ПАО «МТС») в своих презентациях наглядно показали новейшие возможности российских it-инноваций и прокомментировали вопрос: что меняется в носимых устройствах и интерфейсах? Модератором конгресса стал Андрей Перфильев - сооснователь биомедицинского холдинга «Атлас».

При входе в конференц-зал посетителей ожидала демо-зона. Там гости подробно изучили медицинские новинки и устройства, а также смогли самостоятельно протестировать их!

На мероприятии были проведены две дискуссионные панели, где спикеры совместно обсудили тему «инвестиции в технологии MHEALTH» и высказали своё мнение о реализации телемедицины в России. Каждый присутствующий мог задать интересующий вопрос ораторам, а также высказаться лично.

После круглого стола презентации продолжились: второй сектор конгресса был посвящён практическому опыту использования медицинских технологий и персональному мониторингу здоровья. Своим вступлением Алексей Данилов (директор Института междисциплинарной медицины) завершил мероприятие, озвучив главную проблему современного человека− в 80% заболеваний виноват стресс. Спикер рассказал, как с помощью дыхательных методик оставаться в спокойном расположении духа и не «перегорать». При этом, Алексей Борисович высказал важный тезис: «Современные болезни− результат образа мысли и образа жизни». Поэтому мыслите позитивно, ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!                                                                                               

Теги:
Места: Россия
События: здоровье
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