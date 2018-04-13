Технологии в России обгоняют правовое регулирование
Технологии в России обгоняют правовое регулирование

Никита Куликов: «Беспилотный транспорт в настоящее время является темой номер один»

Беспилотный транспорт в настоящее время является темой номер один как по части роботизации, так и по части внедрения новых технологий в повседневную жизнь. И это не удивительно, учитывая, что технологии беспилотного транспорта — это своеобразная «солянка» из известных и всячески доработанных ранее технологий (например, радары, лидары, распознавание предметов и т.п.) которые были объединены под одной упаковкой.

В настоящее время среди наиболее перспективных направлений я бы выделил беспилотники для сельского хозяйства, беспилотные автомобили и разнообразные летающие беспилотники. Собственно, на этих направлениях можно остановиться чуть подробнее.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Умные города Далее в рубрике Умные городаКакой будет городская среда будущего и что для этого нужно сделать Читайте в рубрике «Цифровая Россия» Токены. Только сегодня и по суперценеПримерно такую тему видит в заголовке письма потенциальная жертва кибер-преступников, выманивающих средства под прикрытием ICO Токены. Только сегодня и по суперцене

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО