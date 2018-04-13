Технологии в России обгоняют правовое регулирование
Никита Куликов: «Беспилотный транспорт в настоящее время является темой номер один»
Беспилотный транспорт в настоящее время является темой номер один как по части роботизации, так и по части внедрения новых технологий в повседневную жизнь. И это не удивительно, учитывая, что технологии беспилотного транспорта — это своеобразная «солянка» из известных и всячески доработанных ранее технологий (например, радары, лидары, распознавание предметов и т.п.) которые были объединены под одной упаковкой.
В настоящее время среди наиболее перспективных направлений я бы выделил беспилотники для сельского хозяйства, беспилотные автомобили и разнообразные летающие беспилотники. Собственно, на этих направлениях можно остановиться чуть подробнее.
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