Тайная Жизнь пчёл

Экспозиция «Жизнь пчёл» и «Большой улей» в новом музее включает в себя научно-исторический раздел, мультимедийный и интерактивно-игровой залы, лабораторию меда, инсталляцию «Большой улей», реалистичный макет пчёлы и многое другое.

В рамках научно-исторической экспозиции гости смогут подробно познакомиться с работой пчёловода, орудиями его труда, современными и старинными ульями, различными видами пчёл, а также рассмотрят строение пчёлы на реалистичном и механизированном макете «Аниматроник».

В мультимедийном зале расположена зона просмотра научно-документальных фильмов, а специально созданный анимационный фильм «10 фактов о пчёлах» расскажет, сколько взмахов крыла делает пчела за секунду, на каком расстоянии она способна унюхать запах цветка и другую любопытную информацию о насекомых.

Узнать все этапы производства меда можно, посетив интерактивно-игровой зал с зоной VR. Инсталляция «Большой улей» предложит стать частью семьи «пчёлиного дома», увидеть увеличенные соты и услышать характерное жужжание.

На базе экспозиции также открыта «Лаборатория меда». В ней можно произвести экспресс-тесты на качество меда с помощью микроскопов и других специальных приборов.

Центральный объект экспозиции, который притянет внимание всех посетителей — настоящий живой улей. На протяжении всего года здесь можно будет наблюдать жизнь пчёлиной семьи.

Кстати, надо отметить, что жизнь пчёл тревожит не только посетителей ВДНХ. Спасение пчёл от реалий современного сельского хозяйства – одна из главных задач современной Европы.

Буквально на днях, европейские ученые в очередной раз выступили с требование законодательно ограничить использование некоторых видов пестицидов, так называемых неоникотиноидов, - которые плохо влияют на полезных насекомых.

Ранее ряд наиболее прогрессивных стран уже пошли на ужесточение законодательства для сохранения насекомых, однако в этом году юридически правила использования пестицидов решили закрепить на уровне Евросоюза. Неоникотиноиды уже полностью запрещены в Италии, а с 2018 года запрет введет Франция.

При этом ученые предупреждают, что полностью отказываться от этого типа пестицидов рано, поскольку пока нет достаточно эффективного альтернативного средства от насекомых и паразитов.

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