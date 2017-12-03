Суперлуние, как эмоциогенный фактор

По сообщению специалистов Московского Планетария при ясной и безоблачной погоде можно будет наблюдать Суперлуние года: Луна будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году!

Красивая картина ожидает счастливых наблюдателей ближе к полуночи – именно в это время Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Раз в году Луна показывает нам свой яркий диск очень большим и очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, т. е. находится на самом минимальном расстоянии от Земли, такое полнолуние и называют Суперлунием года.

А когда полнолуние происходит вблизи апогея, т.е. Луна находится на самом удаленном расстоянии от Земли, происходит так называемое, минилуние года. 3 декабря спутник Земли будет выглядеть на 14 % больше и на 30 % ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки своей орбиты.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

Ближайшее редкое Суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года - Луна подойдет к Земле очень близко – на расстояние в 356 565 км.

А Суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке. В Москве, как обещают эксперты, можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну.

Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова отметила, что Суперлуние может повлиять на психоэмоциональное состояние впечатлительных людей, здоровью же остальных не принесет никакого вреда.

«Это явление - не какая-то аномалия. Это происходит достаточно регулярно и каких-то катаклизмов вызывать не должно.

Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения», — добавила она и пояснила, что изменения эмоционального фона — скорее реакция на саму информацию о Суперлунии, а не на явление как таковое.

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