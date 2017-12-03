Суперлуние, как эмоциогенный фактор
Суперлуние, как эмоциогенный фактор

3 декабря в 18.49 по московскому времени произойдет Суперлуние

По сообщению специалистов Московского Планетария при ясной и безоблачной погоде можно будет наблюдать Суперлуние года: Луна будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году!

Красивая картина ожидает счастливых наблюдателей ближе к полуночи – именно в это время Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Раз в году Луна показывает нам свой яркий диск очень большим и очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, т. е. находится на самом минимальном расстоянии от Земли, такое полнолуние и называют Суперлунием года.

А когда полнолуние происходит вблизи апогея, т.е. Луна находится на самом удаленном расстоянии от Земли, происходит так называемое, минилуние года. 3 декабря спутник Земли будет выглядеть на 14 % больше и на 30 % ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки своей орбиты.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

Ближайшее редкое Суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года - Луна подойдет к Земле очень близко – на расстояние в 356 565 км.

А Суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке. В Москве, как обещают эксперты, можно будет наблюдать частные фазы затмения и увидеть красную Суперлуну.

Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова отметила, что Суперлуние может повлиять на психоэмоциональное состояние впечатлительных людей, здоровью же остальных не принесет никакого вреда.

«Это явление - не какая-то аномалия. Это происходит достаточно регулярно и каких-то катаклизмов вызывать не должно.

Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения», — добавила она и пояснила, что изменения эмоционального фона — скорее реакция на саму информацию о Суперлунии, а не на явление как таковое.

Теги:
Правительство РФ раздало гранты Далее в рубрике Правительство РФ раздало грантыВ лидерах Нижегородский университет Лобачевского Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО