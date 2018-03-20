Стволовый прорыв
Стволовый прорыв

Терапия стволовыми клетками стала понятнее

В МГУ им. М.В. Ломоносова открыли, что мезенхимальные (стромальные) стволовые клетки (МСК) могут передавать повреждённым клеткам собственные митохондрии – клеточные «энергетические станции». В этом смысле стволовые клетки оказались больше похожи на спасателей, чем на строителей. Замена в нейронах и астроцитах повреждённых митохондрий на здоровые позволяет этим клеткам мозга вернуться к нормальной работе. У животных, прошедших такую терапию, гораздо лучше восстанавливались функции мозга после инсульта. Кроме того, учёные открыли белок Miro1, усиливающий этот эффект.

Мезенхимальные (стромальные) стволовые клетки (МСК) – клетки-предшественницы, способные к кроветворению и дифференцировке в несколько клеточных типов: остеобласты, хондроциты, адипоциты, миоциты, кардиомиоциты, нейроны и т.д. Поэтому МСК используются для заместительной и восстановительной терапий, генной и клеточной инженерий.

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