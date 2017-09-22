Специалисты со школьной скамьи!

Для тех, кто ещё не слышал о «Школе новых технологий» поясним — это уникальный городской проект, разработанный общими усилиями Департамента образования города Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

В чем же его уникальность, спросит читатель? Ответим — в самых высоких задачах, которые перед собой ставит «Школа высоких технологий», а также специально разработанной методике, не имеющей аналогов в других странах мира!

Главная цель проекта заключается не только в общей поддержке инновационных технологий в сфере столичного образования, но и в подготовке настоящих специалистов своего возраста в сфере IT-технологий и 3D-моделирования, которые пользуются большим спросом на современном рынке труда в России.

На сегодняшний день «Школа новых технологий» является, пожалуй, главным генератором инноваций в образовании столичных школьников. За прошедший год руководители проекта организовали более 2000 мероприятий, участие в которых приняли 60 000 школьников Москвы и Московской области. Большую инициативу в организации подобного рода мероприятий проявляют и сами школы. По словам руководителя проекта «Школа новых технологий», Игоря Марчука, более 70% мероприятий было организовано с помощью образовательных учреждений.

«Все это говорит о том, что уже сейчас идёт широкое внедрение IT-технологий в школьное и дошкольное образование. Столичные школы обладают необходимым опытом и готовы им делиться», — добавил Марчук.

Успеху проекта поспособствовало не только внедрение новых технологий в образовательный процесс, но и уникальная методика преподавания по схеме «учить - делая!». Руководители «Школы новых технологий» доверяют своим подопечным проектирование реальных зданий, где в суровых рабочих условиях прививают им практические знания и умения.

Только совершая и исправляя свои ошибки, юные участники проекта могут по-настоящему окунуться в выбранную профессию, и «обрасти» прикладными навыками.

«Первое, что получают все участники - это базовый набор профессиональной компетенции, который они приобретают в процессе выполнения проекта. На мой взгляд, это самое ценное, что получает человек»,— комментирует проект исполнительный директор Академии новых технологий Али Джанмамедов.

«Второе - это возможность работать в проектной компании как на полноценной работе. И третье - получив рейтинговые баллы по итогам работы, возможность для сдачи экзамена на международный сертификат специалиста. Все это будет происходить уже на школьной скамье.»

Уже сейчас можно говорить о безусловном успехе «Школы новых технологий». Но что же ожидает многообещающий проект в дальнейшем? Корреспонденту «Русской Планеты» удалось поговорить с его руководителем Игорем Марчуком о дальнейших перспективах:

«Конечно же, мы планируем уже в ближайшем будущем развивать и добавлять различные проекты в сфере BIM и IT-технологий. Даже сейчас к нам приходят с множеством проектов, однако, к сожалению, не каждый из них может принести настоящую пользу для обучающихся. Мы всегда стремимся выбрать наилучший вариант, работа с которым принесёт наибольшую пользу участникам нашего проекта!»

«Школа новых технологий» — это новый виток в столичной образовательной системе. Уже сегодня, благодаря этому уникальному проекту, появляются настоящие специалисты, которые уже со школьной скамьи будут востребованы на рынке труда. Нам остаётся надеяться, что подобные эксперименты станут не единичным случаем, и перейдут на дальнейшие регионы с не меньшей эффективностью!

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