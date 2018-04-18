Дом в смартфоне

Дома мы всегда выполняем огромное количество мелких дел, которые по отдельности не занимают много времени и сил. Однако в неделю можно было бы освободить если не часы, то десятки минут, если просто автоматизировать многие процессы.

Например, выходя из дома каждый раз нужно проверить и выключить все электроприборы и воду, закрыть шторы или жалюзи, выключить свет и запереть дверь. А если вы постоянно что-то забываете, то еще и вернуться на полпути. Но что если бы все это выполнялось одним нажатием кнопки? Это и есть система «умный дом».

Умный дом представляет из себя множество приборов, объединенных в одну сеть и управляемых с помощью терминала (он может быть как отдельным, так и просто приложением для смартфона). В первую очередь, это всевозможные датчики: света, температуры, влажности, движения, протечки труб и открытия/закрытия окон и дверей. Также в комплект входят «умные» устройства безопасности: розетки, которые отключат забытый утюг, даже если хозяин уехал далеко; система пожаротушения, которая самостоятельно вызовет пожарных и охранная система, вызывающая охранников и полицию при выявлении необычной активности.

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