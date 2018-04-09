«Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»
«Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»

Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор»

Далеко не каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса России удостаивается личного поздравления министра обороны. Одним из них стало Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Новатор» имени Л. В. Люльева, которое в этом году празднует 70-летний юбилей.

На торжественном вечере в честь этого знаменательного события присутствовал замглавы военного ведомства Юрий Борисов, зачитавший поздравление Сергея Шойгу. По мнению министра обороны, расположенное в Екатеринбурге высокотехнологичное предприятие завоевало репутацию надежного поставщика продукции, которая «составляет славу современному русскому оружию».

«Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью…. Бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны», — отметил Шойгу.

Инструмент сдерживания

ОКБ «Новатор (с 2002 года входит АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей») разрабатывает ракетные комплексы, пусковые установки, управляемые ракеты, различные учебные системы для подразделений ВС РФ. Продукция предприятия регулярно пополняет арсенал ВМФ, Сухопутных войск и ВКС.

Наиболее известной разработкой «Новатора» (видимо, именно это объясняется столь «нежное» отношение Минобороны) является семейство крылатых ракет «Калибр», которое в НАТО прозвали «испепелителем». «Калибры» показали себя с самой лучшей стороны в сирийской операции. Ракеты стоят на вооружении дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка», атомоходов проекта 885 «Ясень» и проекта 955 «Борей» (шифр — ПЛ), корветов и фрегатов (шифр — НК).

Датой рождения «Калибра» считается 1983 год, пик холодной войны.  Однако в конце 1980-х годов проект не получил развития из-за начавшегося разоружения. США опасались советских ракет дальностью свыше 500 км. Возрождение проекта началось в начале 2000-х голов, когда российские верфи получили заказы на строительство новых боевых кораблей и подлодок.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Теги:
В апреле москвичей ждет первый весенний звездопад Далее в рубрике В апреле москвичей ждет первый весенний звездопадВ Московском планетарии обещают - 22 апреля в небе над Россией прольется первый весенний звездопад

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО