«Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»

Далеко не каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса России удостаивается личного поздравления министра обороны. Одним из них стало Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Новатор» имени Л. В. Люльева, которое в этом году празднует 70-летний юбилей.

На торжественном вечере в честь этого знаменательного события присутствовал замглавы военного ведомства Юрий Борисов, зачитавший поздравление Сергея Шойгу. По мнению министра обороны, расположенное в Екатеринбурге высокотехнологичное предприятие завоевало репутацию надежного поставщика продукции, которая «составляет славу современному русскому оружию».

«Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью…. Бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны», — отметил Шойгу.

Инструмент сдерживания

ОКБ «Новатор (с 2002 года входит АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей») разрабатывает ракетные комплексы, пусковые установки, управляемые ракеты, различные учебные системы для подразделений ВС РФ. Продукция предприятия регулярно пополняет арсенал ВМФ, Сухопутных войск и ВКС.

Наиболее известной разработкой «Новатора» (видимо, именно это объясняется столь «нежное» отношение Минобороны) является семейство крылатых ракет «Калибр», которое в НАТО прозвали «испепелителем». «Калибры» показали себя с самой лучшей стороны в сирийской операции. Ракеты стоят на вооружении дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка», атомоходов проекта 885 «Ясень» и проекта 955 «Борей» (шифр — ПЛ), корветов и фрегатов (шифр — НК).

Датой рождения «Калибра» считается 1983 год, пик холодной войны. Однако в конце 1980-х годов проект не получил развития из-за начавшегося разоружения. США опасались советских ракет дальностью свыше 500 км. Возрождение проекта началось в начале 2000-х голов, когда российские верфи получили заказы на строительство новых боевых кораблей и подлодок.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике