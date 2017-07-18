Следит, тестирует, получает…
Следит, тестирует, получает…

Лучшие стартапы 2017

Headspin: глобальная платформа для тестирования приложений

(Финансирование: неизвестно)

Headspin тестирует мобильные приложения по глобальным сотовым сетям в 63 странах и 127 городах, позволяя девелоперам пользоваться приложением на локальных устройствах и носителях по всему миру. Это дает возможность узнать о том, как ведет себя одно и то же приложение в различных условиях конкретных сотовых сетей. Платформа алгоритмически анализирует пользовательский опыт, чтобы найти проблему и помочь в ее решении

Opsclarity: следит за всей инфраструктурой  

(Финансирование: $21,23 млн.)

Opsclarity в деталях изучает инфраструктуру, в составе которой есть приложения, использующие хранилища и облачные системы. Продукт дает возможность изучить карту приложений и их статусов. Он собирает показатели, анализирует ошибки, а также помогает выявлять помехи.

Prevedere: получает данные извне и составляет прогнозы

(Финансирование: $9,55 млн.)

Prevedere открывает мгновенный доступ ко всем видам внешних данных о мировой экономике, производственной деятельности, поведении потребителей и погоде. Prevedere может составлять более качественные прогнозы в сфере бизнеса и помогает компаниям формировать модели понимания как внешних, так и внутренних факторов

OverOps: помогает программистам выяснить, что именно разрушило их код

(Финансирование: $19,5 млн.)

 OverOps использует технологии больших данных, чтобы помочь программистам избавиться от багов в облачных приложениях. Команда решает одну из самых сложных, но важных проблем инфраструктуры ПО: она помогает компаниям понять, когда и почему был поврежден их код, без поисков по логам. Это приводит, в свою очередь, к экономии времени и более скорому решению проблем

Qadium: собирает данные об устройствах

(Финансирование: $25,97 млн.)

Qadium формирует массив знаний о различных устройствах, существующих в мире. С помощью этой технологии можно последовательно сканировать интернет для поиска, отслеживания и анализа всех устройств, подключенных к интернету. 

Теги:
Места: Россия
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