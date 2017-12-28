«Швабе» представил VR-технологии в Москве
«Швабе» представил VR-технологии в Москве

На площадке самого масштабного проекта в сфере охраны здоровья в России были представлены «умные» технологии

На прошедшей в Экспоцентре, 27-й Международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех открыл интерактивные зоны, где все желающие специалисты могли опробовать новейшие российские телемедицинские и VR-технологии.

Так, на площадке самого масштабного проекта в сфере охраны здоровья в России был представлен «умный» комплекс для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр-МТ», а также устройства виртуальной реальности для нейрореабилитации, реализуемые совместно с российскими и зарубежными разработчиками.

Всего же, в экспозиции холдинга свыше 30 новейших медицинских приборов, большая часть которых на 90% изготовлена из отечественных комплектующих и материалов. 

В их числе есть абсолютно уникальные отечественные продукты – искусственный желудочек сердца и углеродные имплантаты для исправления дефектов скелета человека, которые в этом году впервые представлены общественности.

По словам  заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина, сегодня высокотехнологичная медицина, как никогда ранее, находится на пике своего развития.

«Россия в этом направлении за последние несколько лет проделала огромную работу – мы освоили разработку эффективных IT-решений и производство «умной» техники, которая без участия врача способна выполнять сложные медицинские задачи», - отметил он.

«Это оборудование будущего, которое доступно нам уже сейчас. Экспозиция «Швабе» наглядно показывает, как оно работает на практике. К примеру, наш кардиометр выполняет ЭКГ-скрининг и сам делает врачебное заключение на основе 500 тысяч электрокардиограмм»

В целом, экспозиция включала самые прорывные проекты инженеров и ученых Холдинга – искусственный желудочек сердца «Инвента» и имплантаты из углеродных композиционных материалов.

Первый может стать реальной альтернативой операции по пересадке донорского сердца, второй способен обеспечить замещение поврежденных элементов скелета человека на многие годы и не имеет аналогов в мире.

В интерактивной зоне стенда «Швабе» также были представлены уникальные для медицины устройства виртуальной реальности, разработанные в качестве инструментов нейрореабилитации пациентов.  По мнению ученых,  их применение позволяет восстановить поврежденные моторно-двигательные функции организма, в том числе устранить последствия инсульта.

В ближайшем будущем эти проекты могут получить широкое распространение в клинической практике России.

Кроме того, одним из ключевых экспонатов был автоматический наружный дефибриллятор с функцией визуальных и голосовых подсказок АНД А15 –  один из премьерных продуктов «Швабе» в сфере медицины, который выйдет на российский рынок в текущем году.

С его помощью человек без специальной подготовки может оказать больному первую помощь при внезапной остановке сердца. Прибор отмечен положительными отзывами Минздрава России и в предстоящие годы может появиться в школах, аэропортах, на станциях метрополитена, вокзалах и в других многолюдных местах.

Гости выставки смогли ознакомиться с натурными образцами неонатальной, офтальмологической, лабораторной, хирургической и другой отечественной медтехникой, выпускаемой предприятиями Холдинга – Уральским оптико-механическим заводом, Красногорским заводом им. С. А. Зверева, Московским заводом «Сапфир», а также Лыткаринским заводом оптического стекла и Загорским оптико-механическим заводом.

 Многие экспонаты уже широко применяются врачами РФ более чем в 700 медучреждениях и за рубежом.

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