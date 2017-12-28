Секретные минералы

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Кольского научного центра РАН открыли новый минерал: он состоит из кальция, цинка, меди и фосфора. Ранее неизвестное науке вещество назвали батагаит — в честь посёлка Батагай, рядом с которым обнаружено его месторождение.

Батагай — административный центр Верхоянского улуса Республики Саха, у горы Кестёр. Здесь в 1930-х годах располагался исправительно-трудовой лагерь, узники которого добывали на месторождении олово. После ликвидации ГУЛАГа работы полностью прекратились. Экспедиция Кольского научного центра побывала у горы Кестёр ещё в конце 1980-х годов — учёным тогда удалось собрать первые образцы нового минерала. Но что это такое, до сих пор было не понятно.

«Батагаит — очень сложный для исследования минерал, и теми методами, которые были известны и применялись в 80-х годах, изучить его было невозможно, — рассказал заведующий кафедрой Кристаллографии СПбГУ, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Кривовичев. —Только благодаря современному оборудованию нашего Научного парка один из участников исследования, аспирант СПбГУ Тарас Паникоровский, смог расшифровать его сложную структуру».

Оказалось, батагаит не имеет аналогов ни среди земных минералов, ни среди неорганических веществ, а также обладает интересной кристаллической структурой, состоящей из двух разных модулей. Батагаит почти бесцветный — он имеет едва заметный светло-голубой оттенок, а его тонкие пластинки, образующиеся на поверхности самородной меди, довольно хрупкие и легко откалываются.

Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в международном научном журнале Mineralogy and Petrology.

Как признаются учёные, работать с таким материалом было непросто, однако на основе исследования им удалось разработать новый метод оценки сложности структуры минералов, связанный с использованием информационных диаграмм. Он помогает оценить вклад различных факторов, таких как химический состав и симметрия, в общую сложность структуры минерала. Статья о новом методе принята к печати журналом Zeitschrift für Kristallographie.

«Сегодня рано говорить о практической ценности батагаита, ведь свойства новых минералов обычно открывают через какое-то время после находки, — отметил Сергей Кривовичев. —Однако другие подобные минералы меди обладают интересными магнитными свойствами. К сожалению, небольшое количество вещества пока не позволяет нам провести полноценное исследование, поэтому, возможно, мы попытаемся синтезировать батагаит в лаборатории, чтобы лучше изучить его».

Кстати, во время экспедиции к месторождению Кестёр исследователи нашли ещё один новый минерал, который тоже обрёл научное имя только в этом году. Вещество назвали епифановит — в честь московского геолога Порфирия Епифанова, который в 1937 году открыл на горе Кестёр месторождение олова и редких металлов. Епифановит — первый минерал меди, содержащий фосфор и мышьяк в отдельных атомных позициях. Основу его структуры составляют плотные пятиядерные кластеры из атомов меди, что также потенциально предполагает интересные магнитные свойства. Описание епифановита и его кристаллической структуры опубликованы в этом году в российском журнале «Записки Российского минералогического общества».

Работы по исследованию минералов меди проводятся в рамках гранта РНФ «Минералы и неорганические соединения меди: стереохимия, структурное разнообразие, кристаллохимические факторы устойчивости» под руководством Сергея Кривовичева. На сегодняшний день в природе известно всего лишь около 5000 минералов, в то время как количество видов живых существ, обитающих на Земле, исчисляется десятками миллионов. Именно поэтому каждое такое открытие становится заметным научным событием!

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