Российский «защищённый» смартфон TaigaPhone готовится к массовым продажам

Разработала российское устройство мобильной связи московская компания «Тайга Систем», на 99% принадлежащая главе группы компаний InfoWatch Наталье Касперской.

Мобильное устройство работает на базе американской операционной системы Android 6.0 Marshmallow (2015 год), дополненной фирменной прошивкой Taiga. Именно она позволяет полностью предотвратить утечку любой информации со смартфона в сеть интернет.

Прошивка обладает несколькими уровнями защиты. Пользователь по своему усмотрению может отключать отдельные компоненты системы. Например, полностью выключить функцию определения своего местоположения или сделать так, чтобы телефон мог только показывать, кто звонит. Настройки управляются всего одной-двумя кнопками.

«Никакая информация с устройства: фотография, документы, телефонный разговор, данные о местоположении не сможет «утечь» на сторону без ведома пользователя, — пояснил совладелец «Тайга Систем» Алексей Нагорный. — Это не модифицированное готовое решение, а полностью сделанное нами устройство — собственные дизайн, инженерия и схемотехника».

Более того, если какое-то приложение TaigaPhone попытается включить микрофон или отправить сообщение, внимание владельца немедленно привлечёт визуальная сигнализация!



Выпускать российский TaigaPhone будет китайская компания Zopo, известная своими недорогими смартфонами на базе чипсетов MediaTek.

Смартфон оснащён 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 720 пикселей (HD), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной флеш-памяти, слотом для установки карт памяти microSD, двумя камерами – основной на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, 4-ядерным процессором, слотом для установки двух SIM-карт и аккумулятором ёмкостью 1900 мАч без поддержки функции быстрой зарядки.

Первые 50 000 TaigaPhone уже в скором времени поступят в государственные структуры. Но хотя этот смартфон предназначается в первую очередь для государственных и корпоративных клиентов, купить его сможет любой желающий, благо цена на него обещана невысокая: от 12 до 15 тыс. рублей.

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