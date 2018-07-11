Робот вместо водителя и машиниста
Робот вместо водителя и машиниста

Как общественный транспорт становится беспилотным

По данным Всемирной организации здравоохранения, в год на дорогах гибнет более 1.2 млн человек и еще около 50 млн попадают в больницы. Человеческий фактор становится причиной более 90% всех ДТП. Единственная возможность его исключить – доверить управление транспортом автоматике. «Умная страна» выяснила, насколько реальна это перспектива в обозримом будущем.

По рельсам   

Беспилотные поезда в метро – уже давно не будущее, а настоящее. В 20-ти странах мира под землей ходят поезда без машиниста. В том числе автоматизированы некоторые составы московского метро. Правда там все-же сидит человек, который контролирует ситуацию и управляет расписанием. А вот, например, в Париже и Дубае поезда полностью автономны – пассажиры первого вагона могут наблюдать то, что обычно видит только машинист.

Развитию беспилотного метро могут помешать предрассудки пассажиров, которые боятся поездов без человека. С точки зрения инфраструктуры, реализация в современных условиях достаточно проста: поезда ходят по рельсам в тоннелях, не пересекаются с другим транспортом и пешеходами, что позволяет без опасений управлять составами удаленно.

Но есть и технические ограничения, которые пока не позволяют полностью заменить обычные поезда в метро беспилотными. «Беспилотные поезда могут перемещаться не чаще чем раз в три минуты, что лишает смысла такую альтернативу в густонаселенных мегаполисах, где не привыкли долго ждать метро», – рассказал Александр Сапов, CEO компании GetTransfer.com

Немного сложнее запускать беспилотные трамваи: они хотя и ездят по рельсам, но существуют в городской инфраструктуре и требуют более пристального контроля. Поэтому примеров запуска автоматизированных трамваев в мире меньше. Но их запустили, например, в Китае, а в Москве этой осенью планируют начать тестирование такой системы/

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