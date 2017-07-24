Рио! Жара! Математика!

Сборная России по математике достойно представила себя на завершившейся в Рио-де-Жанейро 58-й Международной математической олимпиаде. Наши ребята увезли на Родину одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали. В общем медальном зачете Россия оказалась на 11-м месте.

Олимпиада эта проходила с 17 по 23 июля и, по словам руководителя сборной команды России на олимпиаде, члена консультативного совета IMO, доцента кафедры высшей математики МФТИ, кандидата физико-математических наук Назара Агаханова, она оказалась самой сложной в истории.

«Ежедневно участники получали по три задачи, на решение каждой из которых предоставлялось приблизительно полтора часа. Задачи выбирались из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Была очень большая плотность результатов. Так, если бы один из участников российской команды решил одну задачу, то мы бы уже были на шестом месте», - прокомментировал он «техническое выступление» нашей сборной.

Первое место в этом году заняли три школьника из Вьетнама, Ирана и Японии. Из участвовавших россиян - Михаил Иванов из физико-математического лицея №239, (г. Санкт-Петербург) , получил золотую медаль и занял 14 место. Кирилл Тыщук, Георгий Вепрев и Никита Добронравов заработали серебряные медали, а Тимофей Зайцев и Вадим Ретинский - бронзу.

Впервые международная математическая олимпиада, которая проводится среди школьников старших классов ежегодно, состоялась в Румынии в 1959 году. Тогда в мероприятии приняло участие семь стран, сегодня этот показатель вырос до 100 со всех 5 континентов.

Международные олимпиады среди старшеклассников проходят и по другим дисциплинам. Например, недавно завершилась 49-я Международная химическая олимпиада, абсолютным победителем которой стал россиянин, - москвич Александр Жигалин.

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