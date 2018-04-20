На РИФ-2018 оценили лучшие криптопроекты

В подмосковном пансионате «Лесные поляны» с 18 по 20 апреля прошёл 22-й по счёту фестиваль интернет-технологий РИФ-2018, где ключевым событием, привлекшим максимальное внимание, стала питч-сессия проектов на блокчейне.

Претенденты на инвестирование выступали перед гостями форума с красочными презентациями, а в жюри события вошли видные деятели российского крипто-коммьюнити, в частности, вице-президент по цифровой интеграции Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Сергей Ручьев и управляющий партнёр коммуникационного агентства «Русинтернетком» Нана Куликова.

Всего на суд жюри было представлено восемь ICO-проектов, уровень реализации каждого из них был по достоинству оценён экспертами, каждый из презентующихся смог здраво обосновать преимущества своего проекта и всё же ни один из них не смог получить достаточной поддержки для однозначной и безоговорочной победы.

Впрочем, доброжелательное жюри питч-сессии подробно указало её участникам на ошибки, а вице-президент РАКИБ Сергей Ручьёв даже выступил в какой-то степени ментором, подробно рекомендовав каждому из проектов выигрышную стратегию. Более того, господин Ручьёв особо выделил проект Ambidexter, при этом высказал сожаление, что не может его наградить, потому что создатель проекта не смог приехать на Форум, а презентовавший его Георгий Лагода сам находился в составе жюри.

Впрочем, Сергей Ручьёв заметил, что готов рассмотреть проект с точки зрения возможных инвестиций в него, но только после того, как увидит реально работающий продукт. «Дополненная реальность сегодня является ещё пограничным пространством с целым рядом проблем по заданию точных координат виртуальных объектов, - отметил господин Ручьёв. - Мы безусловно успешно решаем часть из них, но о полноценных игровых продуктах пока остаётся только мечтать. На данный момент у нас два действующих проекта - Faradise и Mir X».

К слову, названные инвестором проекты дополненной реальности действительно купались в лучах славы на форуме РИФ-2018. Гости с удовольствием знакомились с возможностями этих удивительных ресурсов. Так, при помощи сервиса Faradise – виртуального агрегатора мебели – можно ещё до покупки дивана, кровати, шкафа итд примерить, как они будут смотреться в интерьере и впишутся ли в него. При этом пользователи особо отмечают исключительно высокое качество изображаемых объектов – то есть на экране смартфона можно увидеть совершенно реальный диван, на который так и хочется сесть в реальности.

Так же Сергей Ручьев рассказал о другом уникальном проекте дополненной реальности - Mir X, с помощью которого любой пользователь может размещать на экране своего гаджета разные диковинные образы – памятники мировой архитектуры, редких животных и птиц, а также фантастические летающие объекты или спецэффекты вроде салюта. Настоящий фурор среди публики произвел продемонстрированный господином Ручьёвым гигантский парящий прямо в зале дирижабль с фотографиями членов жюри.

Помимо этого, в рамках форума «РИФ 2018» Сергей Ручьёв и Нана Куликова анонсировали совместный специальный проект «Русский криптомир», который уже в мае нынешнего года запускается одновременно в интернет-издании «Русская Планета» и на цифровой экспертной платформе «Умная страна».

Управляющий партнёр коммуникационного агентства «Русинтернетком» Нана Куликова и вице-президент РАКИБ по цифровой интеграции Сергей Ручьёв.

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