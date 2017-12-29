Ревность доставляет обезьянам боль
Ревность доставляет обезьянам боль

Ученые пришли к выводу, что ревность делает пары прочнее, доставляя обезьянам боль и провоцируя у них стресс

Некоторые люди считают животных просто биороботами, у которых нет чувств, а есть лишь инстинкты и рефлексы. Но это далеко не так.  Ученые доказали, что проявление таких человеческих качеств, как ревность, у животных такое же, как у людей.

Опытным путем исследователи выяснили,  что происходит в мозге у самцов обезьян, когда те ревнуют. Для этого они решили спровоцировать одного из членов пары на ревность, чтобы посмотреть, как его мозг реагирует на угрозу разрушения любовных отношений.

Ученые Калифорнийского университета в Дейвисе подобрали моногамных обезьян Нового света, чтобы подробно исследовать  механизмы, которые помогают приматам поддерживать отношения в паре долгое время, обеспечивая  «прочность чувств».

В итоге, восемь самцов, у которых была пара, были посажены в клетку на полчаса, по соседству с которой находилась другая клетка, где сидела  их самка вместе с каким-то незнакомым самцом.

Другая контрольная группа самцов просто смотрела на то, как общаются просто две незнакомых им обезьяны.

После этого ученые просканировали мозг подопытных с помощью позитронно-эмиссионной томографии и увидели, что у самцов, на глазах которых их самки общались с незнакомцами, активировались два центра в мозге - передняя поясная извилина и боковая перегородка мозга.

Как показали исследования, боковая перегородка отвечает за формирование пар у приматов, а передняя поясная извилина отвечает за восприятие боли, причем как физической, так и боли из-за социального отторжения.

Замерив  уровень гормонов, ученые обнаружили, что у испытуемых первой группы сильно повысился уровень тестостерона, который связан с агрессивным поведением, и кортизола — гормона стресса.

Ученые считают, что поддержание отношений происходит благодаря отрицательному подкреплению: ревность ощущается как боль и стресс, и самец постарается избегать ситуаций, которые могут ее вызвать.

Так, например, в дикой природе самец медного прыгуна постарался бы вмешаться, увидев свою самку рядом с чужаком, и физически помешал бы ей приближаться к нему.

В будущем ученые хотят исследовать ревность у самок, потому что нейробиология этой реакции у них может отличаться.

Американские психологи также доказали, что и собаки могут руководствоваться в своих действиях чувством ревности. Это подтверждает теорию о том, что ревность - не социальное явление, а заложенное природой чувство.

Ученые подчеркивают, что большинство исследований ревности проводились в контексте любовных отношений. Однако ревнуют не только супруги и возлюбленные, - первые проявления ревности замечают даже у младенцев.

Исследователи полагают, что изучение ревности имеет значение, в частности, по той причине, что из-за нее совершается практически треть умышленных убийств.

В то же время, нельзя забывать, что во многих человеческих обществах проявление ревности вообще отсутствует.

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События: наука
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