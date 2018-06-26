Реклама для цифрового поколения

Развитие искусственного интеллекта обещает революцию в сфере маркетинга. Уже сегодня есть возможность узнать о потенциальном клиенте практически все, чтобы предложить соответствующие его интересам товары и услуги. Меняются и форматы рекламы. Эксперты рассказали «Умной Стране», в каком направлении происходят эти изменения. Речь идет об интернет-рекламе, которая занимает все большую нишу на рынке.

Подход хамелеона

В первую очередь меняется рекламная подача, которая становится все больше зависима от популярных тем. «В сложившейся в наши дни ситуации мы видим, что вслед за потребителем рынок маркетинга продолжает делать уверенные шаги в направлении digital, становясь день ото дня всё более гибким и «отвечая» на актуальные новости практически мгновенно. Думаю, все помнят, как большинство крупных компаний реагировали на спинэры, рэп-баттлы и прочий «хайп». Их маркетинговые отделы запускали соответствующую тренду рекламу по всем каналам в течении пары часов после достижения той или иной темой верхней точки цитируемости и популярности», – рассказал Дмитрий Андреев, автор книги «Монстр продаж».

Но перемены проявляются не только в подаче, но и в самих форматах рекламы. Дмитрий Андреев отметил, что в наши дни одним из самых активно развивающихся направлений стала нативная реклама – реклама, которая стилистически вписывается в площадку, на которой размещается и выглядит, как один из материалов этой площадки. Такая реклама позволяет естественным образом транслировать позицию бренда, внедрив её в развлекательный или познавательный контент, уже заведомо интересующий пользователя. Алгоритмы выдачи также изменились в связи с тем, что в течении последних лет пользователи активно блокировали всплывающую рекламу, что позволило компаниям собрать некую базу «отказов» и сделать публикуемый материал ещё более отражающим интересы пользователей.

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