Раскрыта ещё одна тайна Сунгири

В МГУ им. М.В. Ломоносова изучили украшения и резные фигурки, найденные на стоянке древнего человека Сунгирь. Благодаря им учёным удалось определить относительный возраст захороненных там людей. Оказалось, многие украшения были изготовлены специально для погребения, тогда как другие носились постоянно. Стиль изготовления украшений подвергался влияниям разных культур, представленных как в Европе, так и на русской равнине.

Верхнепалеотическая стоянка Сунгирь находится во Владимирской области и датируется возрастом 29 000 – 31 000 лет. Её изучение началось более тридцати лет тому назад. Стоянка древних охотников включает могилу мужчины 40 - 50 лет и могилу двух детей 10 - 14 лет. В раскопах там было найдено более 80 тысяч разных предметов!

«Украшений и другого погребального инвентаря в детском погребении больше, чем во всех погребениях верхнего палеолита Евразии», – сообщил автор исследования, доктор исторических наук Владислав Житенёв, доцент кафедры Археологии Исторического факультета МГУ.

Сейчас все предметы хранятся в государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

При исследовании подвесок из клыков песца, костяных бусин и других украшений учёные нашли явные признаки того, что часть этих предметов долго носили – на них заметны потёртости и другие следы износа. Остальные найденные в погребениях украшения сделаны более поспешно: они не такие гладкие и удобные. Видимо, их изготовили специально для погребения. К таким предметам принадлежит, например, массивная фигурка лошади с непропорционально короткой задней ногой. Хотя поверхность фигурки заполирована, на ней сохранились многочисленные следы придания ей формы и обработки.

Вопрос, почему в погребении детей оказалось так много предметов, в том числе явно ношеных, до сих пор открыт. Возможно, так люди приносили своеобразную жертву для спасения от бедствия – болезни или голода. В изготовлении погребальных предметов, по-видимому, участвовали не только опытные мастера, но и дети. Например, один из найденных в детском погребении дисков из бивня мамонта сделан неаккуратно, неизящно и как бы даже неумело. Скорее всего, его изготовил ребёнок!

Украшения – предмет невербального языка, с помощью которого в те времена каждый человек мог определить, друг перед ним или враг, какого он социального статуса и положения. Поэтому изучение украшений помогает лучше понять многие аспекты межкультурного взаимодействия людей верхнего палеолита.

Владиславу Житенёву удалось установить, что мужчина и дети жили примерно в одно время, в пределах нескольких поколений. Об этом свидетельствует единый стиль изготовления украшений в обоих погребениях. Дети были похоронены единовременно, однако не известно, сколько лет разделяет их со смертью мужчины. Этого не удалось определить радиоуглеродным методом, поскольку он не позволяет получать даты с точностью до года. Когда радиоуглеродный метод даёт лишь приблизительные результаты, на помощь приходит датирование по косвенным данным.

«В украшениях всегда чувствуется рука мастера. Многие из погребения мужчины и детей сделаны одинаково, как будто их изготовил один человек. А может, просто техника передавалась внутри семьи, например, от отца к сыну или от бабушки к внучке», — считает Владислав Житенёв. Таким образом, погребения мужчины и детей отделяет не более нескольких десятков лет.

Украшения из погребений Сунгири сложно отнести к какой-то определенной культурной традиции - они испытали влияние разных культур. С одной стороны, имеют много общего с ориньякской культурой, распространённой в раннем верхнем палеолите на территории Западной и Центральной Европы. С другой стороны, сунгирские украшения похожи на артефакты некоторых костёнковских стоянок. Наконец, это всё сочетается с изделиями из камня, выполненными по «неандертальской» технологии, хотя все найденные в Сунгире костные останки принадлежат исключительно Homo sapiens без примеси неандертальской крови.

Дальнейшие исследования учёный планирует посвятить изучению межкультурных взаимодействий. Например, выяснить, чем отличаются стоянки с неандертальским компонентом и без него.

Статья опубликована в журнале EPAUL 147.

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