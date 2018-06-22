Работу роботам, деньги — людям

Роботизация - одна из наиболее обсуждаемых тем сегодня. Правительства западных стран уже ищут способы решить проблему сокращения рабочих. Но эксперименты даются не так легко. Есть и возможные негативные последствия, о которых говорят эксперты. Одно из них - развитие менталитета иждивенца среди населения.

На правах пилотных проектов

Соединенные Штаты Америки запустили эксперимент с безусловным базовым доходом. В Калифорнии начинается в тестовом режиме программа по начислению жителям регулярных выплат. Деньги будут получать около 100 семей из города Стоктон. Взамен они не обязаны делать ничего. Выплаты сохранятся вне зависимости от того, работают ли где-то участники эксперимента или нет.

Еще один эксперимент стартует в 2019 году в Швейцарии. Каждому жителю коммуны Райнау будут ежемесячно платить 2500 франков. Автором проекта стала швейцарский кинорежиссер Ребекка Паниан. Деньги сможет получить каждый участвующий в эксперименте человек старше 25 лет. Однако на средства не будут претендовать специалисты, зарабатывающие больше этой суммы. Финансирование проекта организуют через систему краундфандинга.

Ранее, правда, жители Швейцарии на референдуме не поддержали предложение ввести безусловный базовый доход в масштабах всей страны. Согласно этой идее каждый житель страны, а не только какой-то одной отдельной коммуны мог бы получать от государства по 2,5 тысячи швейцарских франков. Однако швейцарцы побоялись менять существующую экономическую систему в стране.

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