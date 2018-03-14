Пространство «Физтехпарка» стало объектом эксперимента с реальностью

«Умная страна» в честь дня рождения Альберта Эйнштейна и международного праздника числа Пи поддержала акцию проекта Mir X по созданию настоящего шоу дополненной реальности с футуристическими объектами
Альберту Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий.
В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации.
Проект «Умная страна», в свою очередь, не нарушая гравитации, смог несколько по-новому раскрыть физическую сущность пространства - над территорией инновационного центра «Физтехпарк», резидентом которого является «Умная страна», прямо в небе и окружающем пространстве возник интерактивный логотип проекта.
Увидеть арт-объекты можно с помощью простого приложения «MirX», которое легко скачать в AppStore.
Приложение дополненной реальности «MirX» – совместный проект Сергея Полонского, ГК «Основа» Александра Ручьева и технологической компании «Awespace».
Это мобильное приложение, связывающее город и дополненную реальность в едином пространстве.
Пользователи могут влиять на это пространство, менять его и видеть изменения, которые сделаны другими.
«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России. Проект объединяет направления экспертного сообщества в научной и технологической деятельности, формирует ученых различных отраслей в единое целое.Далее в рубрике Забытая находкаКвантовому интернету придадут скорости Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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