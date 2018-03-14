Пространство «Физтехпарка» стало объектом эксперимента с реальностью

Альберту Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий.

В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации.

Проект «Умная страна», в свою очередь, не нарушая гравитации, смог несколько по-новому раскрыть физическую сущность пространства - над территорией инновационного центра «Физтехпарк», резидентом которого является «Умная страна», прямо в небе и окружающем пространстве возник интерактивный логотип проекта.

Увидеть арт-объекты можно с помощью простого приложения «MirX», которое легко скачать в AppStore.

Приложение дополненной реальности «MirX» – совместный проект Сергея Полонского, ГК «Основа» Александра Ручьева и технологической компании «Awespace».

Это мобильное приложение, связывающее город и дополненную реальность в едином пространстве.

Пользователи могут влиять на это пространство, менять его и видеть изменения, которые сделаны другими.

«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России. Проект объединяет направления экспертного сообщества в научной и технологической деятельности, формирует ученых различных отраслей в единое целое.

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