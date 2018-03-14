Пространство «Физтехпарка» стало объектом эксперимента с реальностью
Пространство «Физтехпарка» стало объектом эксперимента с реальностью

«Умная страна» в честь дня рождения Альберта Эйнштейна и международного праздника числа Пи поддержала акцию проекта Mir X по созданию настоящего шоу дополненной реальности с футуристическими объектами

Альберту Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. 

В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации.

Проект «Умная страна», в свою очередь, не нарушая гравитации, смог несколько по-новому раскрыть физическую сущность пространства -  над территорией инновационного центра «Физтехпарк», резидентом которого является «Умная страна», прямо в небе и окружающем пространстве возник интерактивный логотип проекта.

Увидеть арт-объекты можно с помощью простого приложения «MirX», которое легко скачать в AppStore.

Приложение дополненной реальности «MirX»  –  совместный проект Сергея Полонского, ГК «Основа» Александра Ручьева и технологической компании «Awespace».  

Это мобильное приложение, связывающее город и дополненную реальность в едином пространстве. 

Пользователи могут влиять на это пространство, менять его и видеть изменения, которые сделаны другими.

«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России. Проект объединяет направления экспертного сообщества в научной и технологической деятельности, формирует ученых различных отраслей в единое целое.

Ссылка на AppStore

Теги:
События: нефть, общество
Персоны: ученые
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