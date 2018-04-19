Профессиональное образование получаем онлайн
Профессиональное образование получаем онлайн

Доля учащихся в онлайн-сегменте среднего профессионального образования сегодня составляет 0,82%, и она будет расти, к 2021 году ожидается 2%

Динамика развития образовательных школ и технологий во всем мире показывает молниеносные результаты. От общемирового тренда не отстает и Россия, по оценкам отраслевых аналитиков и игроков рынка отечественный EdTech (Educational technology - образовательные технологии) прибавляет в год 17–25%.

В секторе среднего профессионального образования рост численности студентов к 2021 году будет составлять 47% (данные исследования компании «Нетология-групп»).

Преимущества получения профессионального образования в онлайн-варианте очевидны:

  • Можно учиться из любой точки мира.
  • Позволяет получать образование людям с ограниченными возможностями.
  • Использует индивидуальный подход к ученику.
  • Минимизирует расходы, сопутствующие очной форме обучения.
  • Позволяет студенту более эффективно распоряжаться своим временем.

В то же время у онлайн-обучения имеются и минусы. Первый, отсутствие бюджетных мест. Второй, отсутствие социальных связей, присущих студенческой среде. В-третьих, дистанционно среднее профессиональное образование можно получить не по всем специальностям, например в колледже университета «Синергия» нет онлайн-формы факультета бизнеса и факультета дизайна. Колледж  производит дистанционное обучение по следующим направлениям: гостиничный сервис, общий менеджмент, интернет-маркетинг, факультет управления, экономика, банковское дело, бухучет, факультет информационных технологий и юридический факультет и др.

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События: общество
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