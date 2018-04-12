Проект «Умной страны» Show Cast презентовал себя Михаилу Фридману

В среду 11 апреля в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2018, который пройдёт с 10 по 12 августа на территории Нижегородской области. Как и в прошлые годы, генеральным партнёром события выступит Альфа Банк.

Соответственно и главным спикером пресс-конференции стал председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который охотно отвечал на вопросы журналистов. В беседе с корреспондентом «Русской Планеты» господин Фридман поделился мыслями о сложившейся тенденции, когда шоу-бизнес стал активно входить в сферу инновационных технологий, а звёзды стали активно презентовать собственные криптовалюты. Бизнесмен признался, что такое положение дел его устраивает.

«Все искусство связано с технологиями, и в том числе – связано с бизнесом. Мы стараемся все эти тенденции поддерживать, соответствовать тем вызовам времени, трендам, которые появляются в обществе, и не только в России», - заверил журналиста Михаил Фридман. К слову, данный вопрос по итогам встречи с прессой бизнесмен признал лучшим среди всех прозвучавших. В награду за креативный подход корреспондент стал обладателем сертификата на посещение Чемпионата мира по футболу.

Тему высоких технологий в искусстве поддержали и гости мероприятия – команда разработчиков мобильного приложения Show Cast. Оно позволяет организовывать виртуальные кастинги, через которые артисты, музыканты и представители других творческих профессий смогут молниеносно находить предложения от лучших продюсеров и шоу со всего мира. Приложение уже сейчас доступно для скачивания на платформе iOS. А совсем скоро талантливая и в хорошем смысле дерзкая команда проекта обещает порадовать и владельцев android-версией своего приложения.

Как рассказал в интервью «Русской Планете» соинвестор и ментор проекта Show Cast, вице-президент по цифровой интеграции Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Сергей Ручьёв, в своё время этот интересный стартап был отобран им с использованием многопараметрического скоринга платформы «Умная страна». И с помощью последующей акселерации на платформе были привлечены стратегический партнёр ГК «Основа» и «Альфа Банк».

«Результаты не заставили себя ждать, - подчеркнул Сергей Ручьёв. - В ближайшее время в приложении будет проведён конкурс, участниками которого станут более 5000 диджеев со всего мира. Ребята, используют систему скоринга платформы «Умная страна» планируют отобрать из них пятёрку победителей, которая, уверен, станет сильнейшей в мире».

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