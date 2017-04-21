Представителям «LG» показали Умные технологии

Московский «Физтехпарк» с честью выдержал еще один «экзамен». В минувший вторник представители корейского гиганта LG посетили инновационный «хаб» на севере столицы, чтобы познакомиться с новейшими разработками ряда его ключевых резидентов.

Свои работы гостям представили три базирующиеся в технопарке it-компании. «Тринити» представила ряд революционных решений в рамках набирающей стремительную популярность технологии «Умный дом» - полное удаленное управление привычными элементами быта с помощью всем привычных гаджетов. При этом, в отличие от основных конкурентов, «Тринити» строит амбициозный план по расширению масштабов работы до уровня «Умный город», максимально упростив и усовершенствовав знакомые каждому жителю города алгоритмы и сценарии взаимодействия умных датчиков.

Инженеры компании «Waviot» – эксперта в области инновационной телеметрии, в свою очередь, продемонстрировали разработки для нужд городского и сельского хозяйства - на первый взгляд внешне привычные датчики расхода электроэнергии или воды, отличаются от предшественников своей автоматизацией, позволяющей передавать в единый центр обработки всю информацию по параметрам прибора, исключая при этом «ошибки» со стороны, как коммунальщиков, так и потребителей предоставляемых услуг.

Как признался «Русской Планете» замгендиректора компании Андрей Бакуменко, организация уже готова работать с крупными контрагентами, обладающими высококвалифицированными техническими кадрами. «Технология может использоваться сторонними инженерами, мы предоставляем описание всех интерфейсов, референсы по работе с ними»

Наконец, немало радостных минут гостям большого смотра доставили и представители резидента «ДипХакЛаб», чьи разработчики продемонстрировали гостям свое оригинальное видение применения технологии «Machine learning» при решении задачи распознавания лиц в потоковом видео и не только. Отметим, что интеллектуальная система «нейросети» день ото дня все увереннее укрепляет свои позиции на рынке высоких технологий.

Вероятно потому и присутствующие на презентации представители «LG» с явным интересом знакомились с презентациями резидентов «Физтехпарка».

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