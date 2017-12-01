Правительство РФ раздало гранты
Правительство РФ раздало гранты

В лидерах Нижегородский университет Лобачевского

Совет по грантам назвал имена 35 ведущих учёных – победителей шестого конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации.

Из них четыре исследования проводятся в Нижегородском госуниверситете имени  Н.И. Лобачевского (ННГУ).

«Комплексное исследование флуктуационных явлений в мультистабильных системах для создания новых поколений электронных устройств и нейроморфных технологий искусственного интеллекта на основе мемристивных материалов» - в направлении «Электротехника, электронная техника, информационные технологии». Ведущий учёный, руководитель – Спаньоло Бернардо из Palermo University, Italy.

«Масштабируемые сети систем искусственного интеллекта для анализа данных растущей размерности» - в  направлении «Компьютерные и информационные науки». Ведущий учёный, руководитель – Горбань Александр Николаевич из University of Leicester, England.

«Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-старения): сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, предсказательных и терапевтических целей» - в направлении «Клиническая медицина». Ведущий учёный, руководитель – Франчески Клаудио из University of Bologna, Italy.

«Экспериментальное исследование материалов в широком диапазоне скоростей и температур на фоне полей немеханической природы» - в направлении «Механика и машиностроение». Ведущий учёный, руководитель – ДельИзола Франческо Эрасмо из Sapienza University of Rome, Italy.

Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение трёх лет, на 2018 - 2020 годы.

Участниками конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с иностранными и российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции в определённой области наук (естественные и точные науки; техника и технологии; медицинские науки и науки о здоровье; сельскохозяйственные науки; социальные науки; гуманитарные науки).

Ведущий учёный имеет право участвовать только в одном гранте; количество грантов, реализуемых на базе одного вуза или научной организации, не ограничено.

В шестом конкурсе приняли участие 358 ведущих учёных из 41 страны мира совместно с более чем 170 научными и образовательными организациями России: 280 заявок подано вузами, 78 – научными организациями.

Победителями конкурса стали учёные – граждане 12 стран мира, в том числе США, Франции, Италии, Германии, Индии, Израиля и др. Среди победителей 11 учёных имеют российское гражданство.

Научные исследования 35 победителей конкурса будут проводиться на базе 28 российских вузов и научных учреждений.

Теги:
События: нефть, политика
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