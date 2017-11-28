Пост продлевает жизнь

Согласно церковному монастырскому уставу, постящимся следует воздерживаться от употребления пищи животного происхождения за редкими исключениями по особым дням.

О пользе ограничения рациона рассказывает Борис Фенюк, доцент факультета Биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Еще в 30-е годы прошлого века эксперименты биохимика и диетолога Клайва МакКея показали, что ограничение калорийности питания продлевает жизнь и замедляет старение лабораторных крыс. Впоследствии благотворное действие умеренной диеты на грани голодания было показано и на других видах животных, от плодовых мушек и червей до обезьян.

Вероятное объяснение этого феномена заключается в том, что состояние голода как один из вариантов стресса мобилизует внутренние ресурсы организма и делает его более устойчивым к болезням и иным вредным факторам», — прокомментировал Борис Фенюк.

«Для человека точного научного ответа на вопрос, продлевает ли ограничение калорийности питания жизнь, пока нет - неэтично было бы требовать от людей жить впроголодь с детства. Но многочисленные данные наблюдательных исследований свидетельствуют о том, что умеренность в рационе питания человека действительно коррелирует с высокой продолжительностью жизни и более крепким здоровьем.

В этой связи неудивительно, что практики воздержания в еде и умеренного голодания широко распространены в самых различных культурах и являются составным ритуалом многих религиозных учений» — заключил учёный.

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