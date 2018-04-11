Пообщаться с космосом напрямую…

В День космонавтики Московский Планетарий подготовил эксклюзивную трансляцию: в прямой эфир прямо во время эксперимента с «сухой» иммерсией выйдет космонавт-испытатель, заместитель руководителя НТЦ, начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов.

Космонавт – испытатель расскажет о создании пилотируемого транспортного корабля, а также о научно-исследовательских работах, проводимых в интересах лунной программы.

Эксперимент, в котором будет участвовать Серов, является одной из нескольких моделей по воспроизведению в наземных условиях влияния невесомости на организм человека, разработанных Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН).

В условиях «сухой» иммерсии проводятся, в частности, испытания пассивных средств профилактики в интересах космических полетов.

В ноябре 2017 г. Марк Серов возглавлял экипаж «SIRIUS-17» во время имитационного полета на Луну в ИМБП РАН. Согласно «легенде», за 17 дней экипаж достиг окололунной орбиты, облетел спутник и вернулся на Землю.

По словам Серова, этот «полет» – первый этап международного проекта SIRIUS. В его рамках, в период с 2018 по 2022 годы, будет проведено еще нескольких изоляционных исследований различной продолжительности от 4 месяцев до года. И проведение подобных экспериментов рассматривается как необходимый этап по подготовке и осуществлению будущих межпланетных миссий.

В марте 2017 г. ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» по контракту с Роскосмосом уже приступило к созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения с предполагаемым названием «Федерация».

«Несмотря, на то, это была лишь имитация условий полета на Луну, встретили нас как настоящих героев», - вспоминает Марк.

«За дни «полета» мы прошли целый марафон сложных тестов и заданий. И на протяжении всего эксперимента специалисты института замеряли множество параметров жизнедеятельности нашего экипажа: микробиологические показатели, двигательную и шумовую активность, психологическое состояние.

Наша сборная команда специально подобралась из специалистов в разных областях: от биологии до самолетостроения. И всем в итоге пришлось осваивать новые профессии. Лично я попробовал управлять луноходом и даже получил космические водительские права»

Марк признается, что всем им хотелось бы отправиться в путешествие на Луну не на симуляторе, а в настоящем корабле «Федерация».

Но на сегодняшний день команду ждет «разбор полета» и наземные испытания. А также – прямой эфир с подписчиками»

Надо отметить, что цикл онлайн - лекций в социальных сетях Московский Планетарий начал еще зимой этого года. И сегодня успех этого начинания подтверждается его огромной популярностью у любителей космоса.

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